香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自香港拯救貓狗協會的Bettina。

名字：Bettina

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：6歲

絕育狀態：未絕育

其他事項：性格驚青害羞，適合具經驗人士飼養。

香港拯救貓狗協會資訊

慈善牌照號碼：91/14493

豁免牌照號碼：ORG-00041

官方網站：https://hkscda.com/

注意事項：在網上提交申請後，兩星期內會收到香港拯救貓狗協會的通知。如沒有收到聯絡，即表示已經落選，香港拯救貓狗協會將不另作任何通知。一般領養程序需時10天完成：

1. 申請領養

2. 發送家居相片

3. 相約與貓狗見面

4. 跟義工相約家訪

5. 接走貓狗並簽署領養書

6. 定期更新近況

以上資料的最後更新日期為2021年4月12日，詳細領養資訊可瀏覽香港拯救貓狗協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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