日本小田急浪漫特快一直穿梭江之島、鎌倉、新宿及箱根等著名旅遊勝地之間，其特點不止一身橙色、鮮艷攝人，坐頭尾車廂更可以180度睇沿途及富士山美景。今日（4月19日），小田急電鐵在海老站開設合家歡的「浪漫特快博物館」正式開幕，可以了解鐵道歷史之餘，還可以讓小孩近距離觀看都市鐵道模型！

首航車配投影講歷史

博物館內分設9個區域，當中歷史劇院特設小田急綫的首航車「MOHA1(モハ１)」，以爵士樂、踢踏舞配合投影技術，細說小田急電鐵及浪漫特快的演變。

藝廊與學院講解運作

藝廊設計成車庫一樣，見到不同年代的浪漫特快依時代排開，訪客可登上列車，欣賞舊年代的車廂質感及設計。至於2大浪漫特快學院則會提供演講及工作坊，也有互動藝術，讓小孩明白鐵道公司營運方式及駕駛員的工作內容。

立體模型宏觀鐵道藝術

除此之外，博物館也設有收費的小朋友樂園區域。名為「Diorama Park」的微型展區，將新宿至箱根的沿綫縮小成立體透視模型，配以燈光及影像錯覺，歷時3分鐘卻似是看到一整天的鐵道運作，收費只需100日圓（約7.1港元）。

孩童浪漫特快公園則有不同火車車廂及紙製立體透視模型，並另設500日圓的手作活動（約35.7港元），足夠小朋友玩上一整天，及後更可到樂國旁的商店「TRAINS」，購買獨家限定周邊商品及模型等。

觀景天台望車輛穿梭

玩透後，可到咖啡店「Romancecar Museum Clubhouse」休息一番，享受按鐵道沿綫食材而烹調的熱狗及甜品等。又或者，可走到博物館頂部天台，觀賞現代浪漫特快在鐵道飛馳的英姿！

浪漫特快博物館（ロマンスカーミュージアム）

地址：神奈川県海老名市めぐみ町１－３

營業時間：10am - 6pm

開幕日期：2021年4月19日

資料來源：浪漫特快博物館官方網店

撰文：周伯臻

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！