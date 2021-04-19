一連四日在灣仔會展舉行的香港寵物節2021，昨日（18日）發生一宗柴犬咬死幼貓事件。貓主於社交平台發文敘述事件經過以尋求目撃證人，事件引發網民討論並迅速把狗主起底。

幼貓的主人Gloria Leung在昨晚（18日）透過Facebook群組「天下貓貓一樣貓群組」撰文指，當日在寵物展期間，因為要在工作的同時顧及餵食幼貓，故用斜孭袋將幼貓安置在胸前。當時有一男一女帶着兩架寵物車，車上一共有四隻柴犬，其中一隻柴犬突然伸頭入去幼貓的袋中，咬著貓貓不放並甩動。貓袋被咬爛，而貓咪最終因為斷頸骨致死。

Gloria更指，當時柴犬的主人辯稱指其狗狗一向都會咬貓，事後甚至不顧而去。Gloria已報警求助，稱會盡一切努力的追究，於是在群組發文以尋求目擊證人。事件引起網民討論，更迅速把事件中的狗主起底。涉事柴犬的Facebook專頁「方吉咬中金多寶 Shiba Inu」其後發文向貓咪主人道歉，澄清事發當時並沒有不顧而去，而是去找回貓貓主人及到急救站了解情況，又指會配合警方的調查。

大量網民指責涉事狗主明知自己柴犬有咬其他動物的傾向，但卻沒有做足預防措施為牠戴上口罩，實屬不負責的行為；但亦有網民指從事主的照片中亦可見貓袋的保護性低，貓主同樣有責任好好保護未戒奶的幼貓。

資料來源：「天下貓貓一樣貓群組」、「方吉咬中金多寶 Shiba Inu」

撰文：黃雅純

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