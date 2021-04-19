一連四日在灣仔會展舉行的香港寵物節2021，昨日（18日）發生一宗柴犬咬死幼貓事件，令不少飼主都關心相關的動物保障法例。如遇毛孩被他人貓狗咬傷或咬死，主人可以如何作出追討？

根據法例，狗隻咬死貓一事未必涉及刑事罪，但飼主可以從民事索償方面追討。因為貓狗除了是寵物外，亦是主人的財產。若然貓咪被其他狗隻咬傷，甚至死亡，即對主人的財產造成損毁，可以從民事索償追討身體受傷的金錢損失及精神損失。不過須要證明受害貓狗當時沒有挑釁對方狗隻，又或者對方主人疏忽看管自己的狗隻。何謂疏忽看管自己的狗隻？如果狗主已知或合理地預見自己的狗隻有潛在危險，例如是狗隻曾經有類似行徑等，他們便負有「謹慎責任」。如果狗主一旦疏忽看管狗隻（即未有為狗隻戴上狗繩、口罩等防護措施），導致狗狗襲擊其他動物或人類，狗主便須要承擔民事責任。

根據第421章《狂犬病條例》第23條，在公眾地方，所有狗隻須以狗帶牽引或以其他方式妥善控制，除了在郊野公園，體重20公斤或以上的大型狗隻須以一條長度不超逾2米的狗帶穩妥地牽引，或不超逾1.5米的狗帶縛在固定物體上。漁護署在收到有關狗隻咬傷人或貓狗的案件後，會根據《貓狗條例》及《狂犬病條例》向狗隻畜養人及傷者進行調查，包括事發經過、涉案狗隻是否領有有效的狗隻牌照，及畜養人有否在公眾地方採取措施以防止該狗隻咬人等。如有足夠證據證明有關人士違反相關法例，有關人士會被檢控。

過去就曾經有類似的案例，德國籍女狗主Okka於2017年底至2018年初共有兩犬慘遭貝澳惡犬咬死。2015至18年期間，貝澳幾乎每年都會發生至少一宗咬死或將狗隻咬至重傷的事件，最少釀成兩死五傷，當局曾經要求飼養惡犬的女戶主替其犬隻戴上口罩，但女戶主並未有跟從。Okka向女戶主索償其中一隻被咬死愛犬的兩萬元醫療費，女戶主未有付全費，其後Okka循小額錢債審裁處追討，最終女戶主敗訴須支付餘下1.2萬元醫藥費。

撰文：黃雅純

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