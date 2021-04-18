上次我們介紹了情緒病和精神病患者常用的安眠藥：苯二氮平類藥物 （Benzodiazepines）和非苯二氮平類安眠藥 （Non-benzodiazepines）。但如果病人服藥後依然難以入眠，醫生可能就會加上其他藥物。當然，考慮用藥方面，主要看病人本身的病症，究竟是抑鬱症、精神分裂還是純粹難以入眠。

1. 鎮定性抗抑鬱藥

鎮定性抗抑鬱藥（Sedative Antidepressants），顧名思義是抗抑鬱藥，一方面改善抑鬱症，另一方面其鎮定作用也可改善睡眠。如果病人同時患有抑鬱症，就可選擇鎮定性抗抑鬱藥，例如Mirtazapine（品牌名Remirta）、Trazodone（品牌名Trittico）等。

2. 鎮定性抗精神分裂病藥

鎮定性抗精神分裂病藥（Sedative Antipsychotics），顧名思義，藥物能夠對精神分裂患者發揮抗精神分裂的作用之餘，它的昏睡副作用也可以安眠。如果病人有精神分裂的病徵，可以考慮選擇鎮定性抗精神分裂病藥 （Sedative Antipsychotics），例如Chlorpromazine（品牌名Largactil）、Olanzapine（品牌名Zyprexa）、Quetiapine（品牌名Seroquel）等。

3. 鎮定性抗組織胺藥

抗組織胺藥，常用於紓緩過敏反應，例如敏感性皮膚病、鼻敏感等症狀，當中有些會引起睡意，稱為鎮定性抗組織胺藥（Sedative Antihistamines）。醫生有時會為病人處方這些藥物，讓藥物的昏睡副作用安眠。如果是純粹難以入眠的話，就可以考慮鎮定性抗組織胺藥，例如Promethazine（品牌名Phenergan）、Diphenhydramine（品牌名Benadryl）等。可是，這個方法的缺點是第二朝早醒來，通常還會有昏睡的感覺。

4. 褪黑素

另外還有助眠藥，顧名思義，只有幫助睡眠的作用，藥物在整個睡眠的過程裏擔任一個輔助的角色。這個助眠藥便是褪黑素，正式學名為褪黑素受體致效劑（Melatonin Receptor Agonist）。

褪黑素是一種荷爾蒙，由人體內的松果體細胞製造，具有帶來睡意的效果。服用含褪黑素的藥物，可以紓緩失眠症狀，最適合因為輪班和時差造成的生理時鐘失調。褪黑素理論上應該沒有早晨嗜睡的副作用，成癮性也較低，也並無戒斷症狀和反彈性失眠。可是仍舊有人服後會有頭痛、嗜睡、口乾舌燥等副作用。

失眠要找出真正成因

總括一下，失眠有很多很多的原因。情緒病患者尤其容易失眠，因為常常伴着情緒病的焦慮症狀。可是即使给你酣睡一晚，也不一定代表明早起床就會解決得了情緒上的問題。

在我身為一名藥劑師執業多年的經驗來看，有為數不少的情緒病患者視能夠熟睡為最後的手段，錯誤認為只要能夠安睡，就能解決一切的問題，這可是不切實際的想法。

所謂，解鈴還需繫鈴人。情緒病有着生理和心理兩方面之糾結。病友們要在醫生、心理醫生、輔導、社工、家人、親朋戚友和藥物的幫助下，走出這個困局。而當中最重要的角色，就是你自己。

一定要堅守一個信念：人類本身是有着自療的能力。只要你一天不放棄希望，一步一步向着正確方向走，始終會有走出迷宮的一天。

撰文：蘇孝堅藥劑師（香港藥劑師工會）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！