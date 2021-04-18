「頭痛」是指頸部以上的疼痛，它可能是日常生活的緊張、疲倦等的表徵。而最常見的頭痛是偏頭痛、壓力性頭痛、緊張性頭痛、焦慮性頭痛、神經性頭痛、叢發性頭痛和腦部疾病的頭痛。

7類常見頭痛

1. 偏頭痛

特徵為一側的頭部的同一部位反覆劇烈疼痛，亦有部份人會兩邊痛、後腦勺痛，甚至整個頭一起痛，也可能伴有噁心、嘔吐及視覺障礙的症狀發生。成因是腦部血管激烈收縮或擴張所造成。

2. 壓力性頭痛

可從下背或後頸部一直延伸至頭頂以及眼睛與其他肌肉群，有些患者到傍晚就會頭痛，是因為疲勞累積到下午，身體已經負荷不了。主要是由肌肉疲勞所引起的，也可能是因為壓力、焦慮，或是姿勢不良造成肌肉筋膜過度緊繃。

3. 緊張性頭痛

感覺像是整個頭被綁或被壓得緊緊的。有的人是一整天都痛，大部份的人是中午到傍晚特別痛。這類頭痛是因為肩頸肌肉因過勞而引致肌肉繃緊、無法放鬆所引發的頭痛。這類頭痛發作時主要位置在整個頭部，亦會延至頭皮、太陽穴及頸背位置。除了頭痛之外還常合併有頸肩僵硬症狀，有時還會有頭暈症狀，但不會伴隨噁心、嘔吐及畏光。

4. 焦慮性頭痛

特徵是疼痛橫貫前額。可能是因為焦慮，長期下意識的繃緊肌肉所導致。

5. 神經性頭痛

常見瞬間電擊般的頭痛，反覆多次的發作，疼痛的範圍與病變神經分佈的範圍有關，其中以枕神經痛最為常見，發作時後腦、頭頂、耳周、後頸等區域會感覺到持續性或間歇性的鈍痛。其次較易發生的是三叉神經痛，出現類似刀割、針刺、撕裂、燒灼或電擊樣疼痛，嚴重影響工作和休息。

6. 叢發性頭痛

絕大多數以單邊為主，發作時眼睛痛如刀割。患者也常伴隨自主神經症狀，包括眼睛紅、單眼流淚、流鼻水、臉部冒汗、瞳孔收縮、眼皮下垂、臉部腫脹等。

7. 腦部疾病的頭痛

會合併其他症狀，例如噁心、嘔吐、發燒、頸部僵直、手腳麻木無力、走路不穩、視力模糊或複視、記憶力減退、個性改變、嗜睡昏迷等。這可能是腦瘤、腦中風、腦動脈瘤破裂、或腦膜炎等疾病的預兆或症狀。

一般止痛方法包括休息、放鬆心情、做伸展運動，以及按摩肩膀、頸部、頷部及頭部疼痛的部位。穴位按摩可按虎口的合谷穴；也可按揉太陽穴。如果是因為感冒引起的頭痛，也可按揉風池穴。嚴重的要找醫師及早治療。

撰文：香港註冊中醫溫廣志

編輯：鄒仲安

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