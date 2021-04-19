特約報道│選擇投資海外物業，不單要地點要熱門，更要看升值潛力。英格蘭西北部的曼徹斯特，是港人在海外投資的熱門選擇之一。該地不僅交通發達，更是英國政府推動該國北部經濟發展計劃Northern Powerhouse的核心城市，具龐大的經濟發展潛力。而且在全球數據網站Numbeo列出去年英國最宜居城市中，排名甚至比倫敦還要前，在當地購買物業，自然是投資的好選擇。近日有英國樓盤的展銷會，邀請了著名的英國通才子陶傑，以及英國升學達人Samuel Chan分享英國投資經驗，無論你想知道英國投資的竅門，或者想買樓放租，日後予子女升學，都要把握這個機會了解更多。

工業城市轉型為創意產業之城

曼徹斯特的地理位置優越，交通網絡十分完善，有高速公路可直接連接到英國各大主要城市，由市中心乘火車到曼徹斯特機場也只需30分鐘。未來HS2高鐵落成後，曼城往來倫敦只需90分鐘。曼徹斯特由過往的工業城市轉型為創意產業之城，當地成功引入全球600間大型企業在曼徹斯特開設辦公室，而且富時100指數企業當中，已有85間進駐。提到創業產業，最廣為人知的就是傳媒城Media City，多間國際級媒體機構如BBC 、ITV Studios等進駐，提供超過10,000個就業機會。就職人口增加，意味着住屋需求上升，令該區的租務市場極具投資價值，是不少海外投資者鎖定的目標。

發展商X1 Developments與Peel集團合作開發的項目Michigan Tower，正位於Media City區域，步行3分鐘至傳媒城中心，適合當地上班人士。項目套配完善，周邊有餐廳、購物中心、大型超市和劇院等消閒設施，步行1分鐘可達Harbour City 車站、Metrolink輕鐵站，20分鐘車程可到曼徹斯特機場，10分鐘可直達Piccadilly Station火車站、曼城市中心。項目提供1-3房單位，售價175,995英鎊起。

英國升學達人睇好當地投資前景

另一個項目Manchester Waters，則以更低的入場價格為賣點，Studio房型僅129,995英鎊起，最適合單身租戶。項目位於曼城市中心及傳媒城Media City中間，臨河而建，部分單位設私人露台，可飽覽河畔美景。項目就近Media City，步行10分鐘就可到達。而且交通配套完善，步行5分鐘可達Cornbrook輕鐵站、15分鐘可到達Piccadilly Station火車站，適合Media City上班的租戶。項目所在的莫納島（Pomona Island），佔地26英畝，由Peel集團注資2,600萬英鎊打造，未來十年的發展計劃包括住宅、零售、辦公室和酒店等。項目首兩期已落成，3年間物業升幅逾兩成，具發展潛力，英國升學達人Samuel Chan亦睇好當地投資前景，入貨買了一間。

開發商實力雄厚有保證

兩個項目與X1合作開發的Peel集團，該公司總部設於曼徹斯特，在當地猶如香港的長實，實力雄厚，Media City也是由該集團投資興建，現時Media City 第二期發展已經開始，為期10年，規模更比第一期大了一倍，足見實力雄厚。過去11年在英國各地有超過40個發展項目，包括肯特郡Chatham Waters、利物浦Liverpool One、The Tower、曼城The Gateway、The Landmark等，去年已有5個項目已完善落成，更是信心保證。兩個項目均提供首兩年6%租金保證。展銷會更有總值高達12萬港元優惠，包括港幣5萬元折扣、贈送全屋傢俬價值5萬元，以及律師費回贈和英語培訓及英國升學申請，各價值1萬港元。是次展銷會將舉辦講座，請來升學達人 Samuel Chan 與才子陶傑分享英國投資經驗，名 限 （額）有限，報名從速。

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