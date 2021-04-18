狗的壽命比人類短，自然比人類更早開始衰老。疲憊的殘驅令狗狗無法像年輕時一樣與主人一起到處走動，對天性活潑好動的狗來說無疑是一種折磨。在美國弗吉尼亞州，有一位狗主為了讓其16歲高齡的愛犬，在生命中的尾聲仍能夠與自己到處遊歷，親自製作了一張流動狗床，開展了男人與老狗的最後一段旅程。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

狗主Tom Antonino與乞沙比克獵犬Cocoa居住在美國弗吉尼亞州，以往經常會到附近的Virginia Beach遊玩。而這個海灘亦是Cocoa年輕時最愛玩耍的地方。但Cocoa在16歲時開始失去了以往的活力，行一段短路程也要用上很長時間，要像昔日一樣到海灘遊玩變得越來越不可能。

為了讓Cocoa再次看看牠最愛的海灘，主人Tom決定搜集所需物資，並在家中製作了一張能夠自由移動的狗床，讓自己或妻子可以像以往一樣每天帶Cocoa散步，繼續遊歷牠喜歡的地方。移動狗床製作簡單：只是用繩子連着一塊四角設有滾輪的木板，再加上保暖用的被舖，這看似簡單又普通的工具，卻為行動不便的Cocoa帶來巨大的改變，令牠的生活不再只剩下四面牆，能像以往一樣坐在海邊看看日落。

自始以後，Tom每天都會帶着Cocoa到弗吉尼亞海灘散步，途人都紛紛被這張移動狗床吸引。Tom指出有一天有位女士見到他用狗床帶Cocoa散步時，表示十分欣賞，並主動提出為他們拍照放上社交平台。想不到相片竟然意外爆紅。

天下無不散之筵席，最美好的故事也有結局的時候。Cocoa最後也離開了Tom。但Tom深信已經為自己愛寵生命中最後一段路添上一點色彩，不只是蒼白與冰冷的醫院和痛苦，而是藍天白雲和溫暖的海灘。

資料來源：WTKR

撰文：黃雅純

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！