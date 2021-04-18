人類覺得睏，需要睡眠時便會打呵欠，不過，經常睡覺的貓咪即使在睡醒後，仍然是會打呵欠。到底是真的那麼累需要睡眠？還是有其他原因呢？現在立即為你拆解。

簡單而言，貓咪需要超長的睡眠時間，一天接近有三分之二的時間都在睡覺，即使是醒來的時候，也是可以靜的話不會動、可以坐的話不會站、可以躺的話不會坐，經常懶洋洋的感覺，打呵欠更是如呼吸一樣的家常便飯。不過其實貓打呵欠不一定表示想睡覺，還有可能是表達其他狀態。

1. 提神

貓咪和人一樣，當大腦中含氧量低時，就會用打呵欠的方式吸進氧氣來增加血液中的含氧量。同時牠們加上伸懶腰、舒展身體的動作，即表示牠正在試圖讓自己變清醒，讓自己恢復清楚的意識。

2.想要玩耍

有時奴才比較忙碌，沒時間和主子玩耍，主子便會對奴才打一個大大的呵欠，因為主子覺得牠想玩卻又沒有得玩，覺得被無視忽略，便會對你打呵欠，所以有空也要花點時間陪伴主子啊。

3. 肚子餓

主子肚餓的時候，會跟奴才撒嬌，表達想吃飯，但如果奴才沒有理會牠的話，牠也會生氣地用打呵欠的方式表達牠的不滿。

4.感到緊張

當主子感到焦慮、緊張時，如被奴才責罵、被陌生人強抱時，也會做出打呵欠的動作，希望透過吸入大量的氧氣來消除焦慮的情緒。

5. 無聊

貓也會像人類一樣，感到無聊時會打個呵欠來表示沒趣，所以如果發現貓咪呆呆的、打着呵欠卻沒有睡覺意慾的樣子，也許是太無聊了。奴才不妨花點時間跟牠們玩玩吧！

誠然，主子每個呵欠都可能有不同意思，所以身為奴才的我們，要適當地透過觀察主子的行為，理解主子的心意和所想。

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撰文：Kaming Lee

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