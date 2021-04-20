Apple在2021年的第一個發佈會即將舉行，跟據不少預測和報道，加上上星期發出的邀請函暗示，大多數人都預計今次Apple發佈會將會以iPad作主角。主力當然是新一代iPad Pro，不少人預期新機將用上mini LED螢幕，更有機會如同iPhone 12系列般支援5G上網。核心方面就有兩個傳聞，一是用上跟新MacBook Air一樣的M1，亦有說繼續用上「X」系的新一代A14X，大家即管看看結果如何。另外，之前亦說過，新發佈會定名為「Spring Loaded」直接解釋就是「彈簧加壓」的意思，配合邀請函上的彩色筆觸配圖，或者可以想像成跟Apple Pencil有關，新一代Apple Pencil絕對有機會伴隨新iPad Pro登場。

除iPad Pro外，iPad mini亦盛傳會更新，更會換上8.4吋螢幕，並保留相近體積，亦即是會用上更窄的邊框設計，加上有機會加入iPad Air的實體指紋開關鍵，如一切屬實，將會是最大變化及最吸引的iPad mini。而傳聞中亦當然少不了AirTag、新AirPods、新AirPods Pro等，到今晚香港時間凌晨1點（4月21日凌晨1時）便會揭盅。今晚Gadget Guy亦會在YouTube跟大家一同睇發佈會直播，即時報道及討論新機，大家記得留意。

Apple特別活動「Spring Loaded」直播報道

時間：4月21日凌晨1點

直播平台：果籽YouTube Channel 、果燃台

記者：韓繼聰

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