早前推出的【寵物毛髮琉璃珠工作坊】動物蘋台FAN享會，不足一天已火速滿額！很多讀者都反映未能及時報名，《動物蘋台》收到大家意見，現已加開全新場次，各位讀者要把握機會，立即報名參加！

動物的壽命比人類短，在牠們一生中或者就只有我們。假如有一天將要與牠們離別，不妨考慮將牠們的毛髮等生命特徵，親手幻化成獨一無二的飾品，永恒地留在我們身邊。

燈工琉璃（Lampworking）從古時的手作工藝演變出來，主要以純手工製作，講求穩定性及紋理細節的控制。主人利用寵物的毛髮親手燒進琉璃中，恍如將毛孩的點滴深深烙印在琉璃珠內。每件作品配上不同顏色襯托，加上製作時產生的小氣泡，構成星空形態，變得更有生命力。琉璃珠不易變質及腐爛的特性，更象徵永不分離，別具一番意義。

《動物蘋台》即將舉辦的【寵物毛髮琉璃珠工作坊】動物蘋台FAN享會，請來香港本地琉璃工藝坊「Treasures Of Q」燈工琉璃導師（Emilie Wong）以壹會員優惠價480元（原價680元）開辦《蘋果》讀者特別場。透過2小時的互動教學，學習火槍燒製的基本技巧，由選擇顏色玻璃條，至加入毛髮逐層燒製，讓你以簡單技巧燒製出多變的燈工琉璃珠，體驗親手製作寵物毛髮琉璃珠的過程。機會難得，你還不馬上報名！請留意，只限壹會員報名參加。

【寵物毛髮琉璃珠工作坊】動物蘋台FAN享會

查詢詳情可在辦公時間內（星期一至五 上午10時至晚上6時；星期六、星期日及公眾假期休息；非服務時間的查詢將於翌日回覆）致電 2990-7469 ，或電郵至 cs@nextdigital.com.hk 。

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採訪：何頌恩

攝影：張志孟

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