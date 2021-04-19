今年奧斯卡最佳女主角，提名名單有由細睇到大的嘉莉慕萊根Carey Mulligan。她不算特別美麗，但氣質溫柔沉穩，形象優雅內斂，演技不慍不火，磁性聲線溫厚，臉蛋稚氣又雅緻。她為人內斂低調，十幾年來穩穩陣陣，慢慢在荷李活佔得一席位。

Carey生於倫敦，在德國長大，六歲時在學校做話劇激發了對表演的興趣。八歲回到英國後，她在學校參與大量戲劇活動，十六歲時參加了Sir Kenneth Branagh主演的《亨利五世》製作，從此立志從事演藝事業。雖然父母不同意，但Carey沒有放棄，四處寫信給不同製作人尋找機會。在機緣巧合之下，她在一次晚宴碰見Joe Wright即將指導的《傲慢與偏見》(Pride and Prejudice)的選角助理，獲得試鏡機會。在三度試鏡後成功獲得Keira Knightley妹妹Kitty Bennet一角，從而入行。

今次她獲提名的電影是《超犀女王》（Promising Young Woman），同時角逐最佳影片、最佳導演、最佳原創劇本和最佳剪接。Carey的角色Cassie是一個仍與父母共住，在咖啡廳打工的三十歲女人。她大學讀醫時，好友Nina在一次派對喝得不省人事，被同學Al强姦，過程更被錄影並廣傳。但校方不但沒有嚴正處理事件，更包庇「少不更事」的男方，稱為其前途着想，變相不信任受害者。最後Nina受不住壓力而自殺，自責的Cassie為照顧Nina而荒廢學業，最後更輟學。Cassie多年來放不下陰霾，只好一人進行復仇計劃，晚晚落酒吧扮醉引出色魔，再懲罰這些趁女人喝醉就圖謀不軌的男人。

以女性復仇片來説，有《Killing Eve》等珠玉在前，比較有傷害，《超犀女王》執行得不算非常流暢。但電影的意義大於娛樂性。電影帶出怪責受害者（Blame the Victim） 文化和聖母-蕩婦情結（Madonna-Whore Complex）其實在二十一世紀仍然盛行。女人喝醉被非禮性侵，人們責怪的是受害者，充斥着「你不喝醉就不會被搞了」、「這種女孩是自己不檢點才會遇上危險」等觀點。女孩不是乖乖的，就被視為蕩婦看待，將女人放進非黑即白的兩極。

電影悲觀的結局，影射類似事件在現實生活每刻都在發生，早前全球最大成人網站Pornhub才捲入兒童性侵和強姦片段醜聞。因被紐約時報專欄作家指出，網站每年發佈700萬條影片，當中牽涉大量未經被攝者同意就上載的影片，亦有遭襲擊和販運的女性受害者、兒童性侵和強姦的片段。遭信用卡公司拒絕支援網絡付款方式後，Pornhub才終於跪低，下架1,000萬條「素人」影片，並不再接受身份未認證用戶上傳。

電影富娛樂性，吸引到大眾之餘，亦深入探討到社會議題，成為今年討論度極高的電影之一。早前Carey Mulligan已經憑此電影獲得《第36屆聖巴巴拉國際電影節》的電影先鋒獎、第10屆澳洲影視藝術學院頒獎禮（AACTA Awards）影后等多項殊榮，期待她在奧斯卡再下一城。電影將於本周四（4月22日）在港上映。

撰文：阿蘭

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