星期一早上，李先生在追巴士途中摔了一跤，起來後發覺滿口是血，大吃一驚。接受急症室醫生評估後，他被轉介到口腔頜面外科跟進。

若傷及神經線 可致口鼻麻痺

意外碰撞、車禍、運動受傷很多時候都會涉及口腔頜面範圍，這些均為常見的牙齒及牙槽骨（簡稱「齒槽受傷」）創傷原因。由於口腔結構包括牙齦、嘴唇等軟組織，軟組織受傷導致的口腔出血／瘀傷是齒槽受傷的常見症狀。視乎受傷程度，症狀還包括：牙齒斷裂、變鬆甚至鬆脫、牙槽骨骨折、因骨折移位造成咬合異常等。如果創傷位置鄰近神經線，病人或會出現鼻側、下唇感覺麻痺的情況。

口腔頜面外科醫生接見李先生，在詢問病例後為他進行臨床檢查。對於口腔頜面創傷，口腔頜面外科醫生除了會詢問病史和受傷經過外，亦會為病人進行臨床檢查以判斷傷勢及制定治療方案。臨床檢查包括顏面範圍的軟組織、顱骨、顎骨創傷、咬合、張口幅度、齒槽斷裂／鬆動程度、牙髓神經有否外露等。此外，醫生亦會以李先生的X光片和電腦掃描作進一步評估。X光及臨床檢查顯示，李先生下顎部份牙槽骨骨折，下唇裂傷，咬合亦因骨折部份移位出現異常。

齒槽創傷程度因人而異

齒槽受傷的治療取決於創傷位置和程度。軟組織的創傷可透過傷口清潔及縫合，以減低傷口感染機會和加速傷口癒合；因受傷變鬆或脫落的牙齒或牙槽骨，則須在放回原來位置後靠鄰近的健康牙齒／牙槽骨以作固定，並調整至貼近受傷前的咬合，固定治療一般需時二至四星期；如果牙齒斷裂情況嚴重，可能須要脫牙。

不幸中的大幸是，李先生的牙槽骨折移位情況較輕微，只須固定治療和縫合下唇創傷。受了意外的教訓，李先生在忙碌的都市生活中也學會放慢腳步，並於傷後定期到牙醫診所作跟進檢查。

齒槽創傷程度因人而異，而恆齒和乳齒創傷的治療亦有不同，故需要醫生度身訂做的治療，詳情可諮詢你的口腔頜面外科醫生。

撰文：張嘉恩醫生（香港口腔頜面外科學會）

編輯：鄒仲安

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