之前分享過中一派位的須知及候補貼士,今次分享小學派位事宜。英國小學派位(Reception及Year 3)結果剛於上星期五(4月16日)公佈,凡在今年1月15日前申請入讀Reception (學前預備班)或Year 3(即香港小三)的學生均可在當天獲派位結果。

英國教育部更新海外學生入學指引 接納海外申請

準備來英而未抵埗的家庭,只要可提供英國住址證明亦可在港預先申請公立學校,負責Kingston upon Thames及Richmond upon Thames兩大倫敦自治市小學派位的社區關注組織Achieving for Children表示,去年英國教育部已更新了海外學生的英國入學申請指引,除了列明持有BNO簽證之受養子女可申請入讀公立學校外,亦提醒當地學校及收生部門,不可因學生在遞交學校申請時仍身在海外而拒絕處理其申請,向家長大派定心丸,可見英國政府對港人的需要真的無微不至。

年滿4歲須申請報讀小學 1月15日截止申請

英國小學統一派位由9月開始接受報名,截止日期為翌年1月15日 (如遇上該天是周未即順延至之後的星期一),小朋友年滿4歲後,就一定要申請在下年9月入讀小學,但Achieving for Children入學組主管Samantha Scott女士提醒家長要留意自己小朋友出生月份,在部份情況下,小朋友3歲時就要遞交申請,否則將被視作遲交申請。舉例說,凡在2017年9月1日至2018年8月31日出生的小朋友就要在2021年9月至2022年1月期間報讀小學,申請在明年9月入讀Reception,但如果小朋友在2021年1月15日後或8月31日前才年滿4歲(即是在2018年1月16日至2018年8月31出生),他們在3歲時就要遞交小學申請。

年滿5歲須入學 未足5歲可申請延遲入學

英國學生的法定入學年齡是5歲,必須入讀全日制小學,如入學時未足5歲可向學校申請延遲入學或以part-time形式上學直至學生年滿5歲為止。

英國小學申請流程大致跟中一派位相近:家長透過自己所居住地區的市政廳(council)為子女在網上或書面報名,並按自己喜好排選3至6個志願(不同council的可供填選志願數目各有不同),志願排序跟入學的成功率並沒有任何關係,校方亦沒有申請人的排序資料。小一入學組根據申請人所排選的志願先後次序派位,即使申請人同時獲得多於一間小學取錄,他將獲派排名最高的志願,而其他排序較低之學校將自動取消,並把學位留給其他申請人。

政府資助小學收生準則以住址距離計算 不以學術成績收生

政府資助小學都不會以學術成績收生,除了有宗教背景的小學外,學校都以申請人的住址與學校距離為主要考慮。就這個距離計算方法,Samantha Scott表示沒有一個統一準則,因不同Council有其計算系統,有的是計學校門口至住屋的直線距離,有的是以最短的步行路程計算。但坊間有些收費網站會為家長整合收生數據,分析較穩陣的收生距離以作參考。

去年97.8%獲派心儀小學 暑假如常運作處理入學申請

在1月15日或之前遞交申請的學生將在同年4月16日獲悉派位結果,獲派位的學生須於指定日期前確認有關學位;遲交申請的學生將在首輪派位後,輪候候補位,並獲個別派位通知。根據政府公佈的數字,去年英國公立小學統一派位有90.2%申請人獲派第一志願,更有高達97.8% 獲派他們所選的其中一間心儀學校。

Samantha Scott表示,負責入學安排的部門在暑假仍會如常運作,它們對於各學校仍有的Reception及Year 3學額瞭如指掌,所以即使香港家庭在7月至8月抵埗,也不用擔心因學校正在放暑假而耽誤入學申請,他們仍可向所屬council遞交申請,當局將盡力協助他們的子女在新學年順利入讀仍有剩餘學額的學校。

認清英國小學類型 4歲子女勿誤報Junior School

英國公立學校涵蓋了Reception至Year 6(香港小六),可分為三大類別:一條龍式提供Reception至Year 6的Primary School;提供Reception至Year 2(香港小二)教育的Infant School(幼兒學校),以及提供Year 3至Year 6課程的Junior School。大家申請前,記緊先認清小學的類型,Reception的就不要填報Junior School,而升Year 3的就不要揀錯Infant School。

兄弟姐妹升讀同一學校講策略 仍要參加「大抽獎」

如果子女分別就讀Reception至Year 2及Year 3至Year 6,又希望同讀一間學校的話,Samantha Scott建議最好先考慮一條龍的Primary School。其次,就是有聯繫的Infant School及Junior School。

筆者的兩位小朋友來英時分別升讀Year 1及Year 3,妹妹入讀了一間Infant School,而哥哥則升讀了同系的Junior School。雖說是聯繫的學校,但若妹妹要升讀該Junior School,仍要在Year 2時報名參加「小學大抽獎」。不過,Junior School一般都會優先取錄同系Infant School的學生,加上哥哥又在該Junior School學校就讀,所以基本上都不用擔心會「天各一方」。

萬一小朋友分別獲派兩所不同學校,例如讀Reception的妹妹獲Primary School取錄,而哥哥獲派另一間Junior School,Samantha Scott建議家長惟有先接受有關學位,待5、6月時哥哥再向council申請妹妹那間Primary School的插班,希望兩兄妹有機會同讀一間學校。

撰文、攝影:Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主,到英國做開荒牛,成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女,由零開始,一家四口,冇人冇物移居英國,展開新生活。

編輯:洪慧冰、鄒仲安

