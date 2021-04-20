麥當勞的魚柳包去年曾經在討論區上引起熱烈討論，事關有香港網民發貼表示羨慕台灣麥當勞的魚柳包「完美」。最近香港麥當勞替魚柳包換上新形象，使用海藍色波浪圖案，更改用紙盒包裝，一改「皺皮」包皮形象。不過事實又會否「圖片只供參考」呢？《果籽》出擊為大家放蛇實試。

記者分別在4月中旬的平日到3間麥當勞店（鰂魚涌柏蕙苑店、九龍塘又一城店及藍田匯景店），分別單買$11的魚柳包或魚柳包餐，結果發現三個魚柳包均「皮光肉滑」，而且外形飽滿，接近網民嚮往台灣魚柳包的完美狀態。事實上從紙包裝改為紙盒包裝，可減少對包皮的擠壓，改善外形。

魚柳包半塊定一塊芝士？

魚柳包緣於1962年美國其中一間特許經營的麥當勞。事關當時的羅馬天主教在周五禁食肉，令牛肉漢堡的銷量下降，魚柳包因而於1963年正式成為麥當勞的產品，並於1965年在全美推廣，1975年在香港推出。

魚柳包的爭議不只外形，還有「半塊和一塊芝士」的熱論。其實官方曾解釋，麥當勞的魚柳包一直以半塊芝士製作，而且全球份量相同；加拿大的麥當勞也曾經解畫，指半塊芝士是為了令「食材味道完美平衡（The perfect balance between the tangy tartar sauce and the crispness of the Filet-o-Fish coating）」。

麥當勞App新功能

順帶一提，記者到最後一家麥當勞店購買魚柳包時，使用了麥當勞App的新下單功能，可在電話點餐，並直接使用信用卡、AlipayHK、PayMe或Apple Pay支付；訂完單會收到手機推送及電郵通知取餐，不再需要親身在店內掃描QR Code下單。App介面簡單易用，之前即使用電子支付，都要排點餐機，現在用App可以落單到取餐全程免排隊。App會推出限定優惠，如今期在推廣期內，使用麥當勞App落單並以滙豐PayMe消費滿$30，可享九折優惠。

記者：黃浩暉

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！