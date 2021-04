麥當勞的魚柳包去年曾經在討論區上引起熱烈討論,事關有香港網民發貼表示羨慕台灣麥當勞的魚柳包「完美」。最近香港麥當勞替魚柳包換上新形象,使用海藍色波浪圖案,更改用紙盒包裝,一改「皺皮」包皮形象。不過事實又會否「圖片只供參考」呢?《果籽》出擊為大家放蛇實試。

記者分別在4月中旬的平日到3間麥當勞店(鰂魚涌柏蕙苑店、九龍塘又一城店及藍田匯景店),分別單買$11的魚柳包或魚柳包餐,結果發現三個魚柳包均「皮光肉滑」,而且外形飽滿,接近網民嚮往台灣魚柳包的完美狀態。事實上從紙包裝改為紙盒包裝,可減少對包皮的擠壓,改善外形。

魚柳包半塊定一塊芝士?

魚柳包緣於1962年美國其中一間特許經營的麥當勞。事關當時的羅馬天主教在周五禁食肉,令牛肉漢堡的銷量下降,魚柳包因而於1963年正式成為麥當勞的產品,並於1965年在全美推廣,1975年在香港推出。

魚柳包的爭議不只外形,還有「半塊和一塊芝士」的熱論。其實官方曾解釋,麥當勞的魚柳包一直以半塊芝士製作,而且全球份量相同;加拿大的麥當勞也曾經解畫,指半塊芝士是為了令「食材味道完美平衡(The perfect balance between the tangy tartar sauce and the crispness of the Filet-o-Fish coating)」。

麥當勞App新功能

順帶一提,記者到最後一家麥當勞店購買魚柳包時,使用了麥當勞App的新下單功能,可在電話點餐,並直接使用信用卡、AlipayHK、PayMe或Apple Pay支付;訂完單會收到手機推送及電郵通知取餐,不再需要親身在店內掃描QR Code下單。App介面簡單易用,之前即使用電子支付,都要排點餐機,現在用App可以落單到取餐全程免排隊。App會推出限定優惠,如今期在推廣期內,使用麥當勞App落單並以滙豐PayMe消費滿$30,可享九折優惠。

記者:黃浩暉

編輯:鄒仲安

Produced By:Fruity Nutty Studio

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!