早前BNO簽證公佈新安排，宣佈配偶或伴侶及未滿18歲子女可分開申請及先後赴英，未知會否令更多人考慮移民英國。移民並非簡單事，須要考慮很多因素，其中生活指數是關鍵。這次找來在英國生活的梁芷靈，和記者分別逛逛英國、香港超級市場，看看兩地生活指數有甚麼分別。

記者分別挑選了Sainsbury’s及百佳兩間分別是英、港兩地的大型連鎖超級市場，價位較大眾化。人在異國，難免會想吃到熟悉的味道。我們決定一起購買一頓中餐（紅蘿蔔瘦肉湯、蒜茸炒菜心、紅燒豆腐）和西餐（牛扒配薯蓉、肉醬意粉）的食材，再計算分別要花多少錢。

整體而言，兩地超市出售的貨物種類分別不大。但位於新都城的百佳，有即劏鮮魚、鮮肉出售。其實英國一般超市都會有即場劏魚和新鮮肉類的部門，不過這次芷靈到的Sainsbury’s卻剛巧沒有，但仍有冰鮮魚、肉出售。她先購買紅蘿蔔瘦肉湯的材料，英國的紅蘿蔔是當地種植，價錢亦不貴，41便士（約4.4港元）一公斤，有袋裝和散裝選擇。

英國：煲魚湯難、中式調味料貴

至於香港的超市，一包內地種植的有機紅蘿蔔，售價達21.9港元，約250克，一公斤即要87.6港元，跟英國相差約20倍。至於煲湯的豬肉，香港亦較英國貴一點：香港超市內有一款來自泰國的瘦肉，約370克，售34港元，每100克約9.2港元。芷靈會選豬柳煲湯，「因為比較瘦。」她買400克豬柳只需3.03鎊（約32.6港元），大概8港元便有100克。

香港人喜歡煲湯，如豬骨湯、魚湯等，這些食材在英國又是否容易購買？「豬骨可以去豬肉檔購買，魚湯就相對困難。」芷靈曾在街市買三文魚頭煲湯，但當地超市通常是出售已去骨的三文魚、吞拿魚等，她不會買來煲湯。除了鮮魚，當地的蔬菜不論品種和價錢，也跟香港有點分別。芷靈買的白菜，兩棵售1.2鎊（約13港元）。香港常吃的內地白菜與英國的不同品種，價錢亦較便宜，約7.9港元就有兩棵。

在香港要選擇一款既便宜又多選擇的食材，莫過於豆腐。香港超市的豆腐有蒸煮豆腐、硬豆腐等，大多只需10港元以內，記者買的一款有機豆腐售7.5港元一盒。相反芷靈在英國便沒有選擇，只有一款來自日本的豆腐，售價更要2.1鎊（約22.5港元）一盒。煮紅燒豆腐需要買調味料，在英國要選購香港常用的調味料也不難，這超市就齊備了豉油、辣醬和蠔油，但因為這些調味都從亞洲入口，價錢亦較香港貴，以生抽為例，香港只需8.5港元，但英國卻要約21港元。結果，在香港買齊所需的中餐材料要84港元，在英國就貴一點，約100港元。

香港：番茄$88一公斤、意粉種類少

至於兩地的西式食材，最大分別是來源地。香港的牛扒很多也是來自澳洲。記者挑選了西冷牛扒（200克），售99港元，這個價錢不算太貴；然而彼邦芷靈介紹的西冷牛扒（225克）只售3.5鎊（約37.7港元）。此外，她剛巧遇到特價，一包500克的免治牛肉只售1.79鎊（約19.3港元）。英國牛肉能以如此價錢出售，其中一個原因是當地內銷牛肉較充裕。以去年為例，英國生產逾92萬噸牛肉，當中只有約15%出口。香港雖有本地屠宰的免治牛肉，然而供應較少，每500克要約119港元，較英國貴了大約6倍。

香港的肉類選擇不及英國，意粉的種類也較當地少。芷靈指英國超市一般也有20多款意粉選擇，螺絲粉、貝殼粉、闊條麵等，應有盡有。平均價錢由約4港元一公斤到36港元一公斤也有；在香港雖然價格範圍也很闊，但最平的約18元一公斤，貴的更要約66元才有一公斤。

牛扒和意粉外，英國的農產品也較香港低廉。以薯仔和番茄為例，分別只需5.6港元一公斤和41.6港元一公斤。香港超市售賣進口貨為主，美國薯仔要接近20元一公斤，新西蘭番茄要差不多88元一公斤。結果香港購買西式食材要花超過200元，在英國則以接近9鎊（約96.9港元）便買齊所有材料。

兩地超市最大分別在於貨物種類，英國超市的貨物，價錢、產地也有較多選擇；要在這類大型超市購買港式食材，比在香港購買較貴，但相差的幅度，不及在香港購買進口式食材。因此如果真的有打算移民，便要好好計算兩地生活指數的分別了。

記者：麥景朗、梁芷靈

攝影：張志孟、梁芷靈

編輯：鄒仲安

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