暗網（dark web）的難以追蹤的匿名性質，彷彿是一把雙刃劍，既保護了不少極權下的人權分子和記者，但同時又孕育了不少非法的、邪惡的產業或組織。
過往暗網予人的印象，離不開「毒品」、「兒童色情」和「恐怖分子」。「毒品」的印象中，最具代表性的是來自於2011年成立的「絲路」暗網市場，在其上銷售大量的毒品；「兒童色情」最具代表性的，則是2018年因人口販賣、虐待兒童和侵犯兒童，而被判監的彼得・史卡利（Peter Scully），其製作的虐待兒童色情影片《Daisy’s destruction》，更成為暗網中口耳相傳的變態錄像經典；至於來到「恐怖分子」，就肯定要數到「聖戰分子」，當中又以「伊斯蘭國」（ISIS）為一個「典範」。
「伊斯蘭國」向來予人善用網絡和科技的印象，使用「暗網」作為工具可謂自然不過，然而「聖戰分子」也並非從一開始就是暗網常客。在2015年巴黎恐襲之前，「伊斯蘭國」的言論和宣傳遍佈表網絡（surface web），也見於Facebook、Instagram、Twitter等主流社交平台，不過後來被各大主流媒體和科技公司封殺，無可奈何之下，才逐漸轉移到暗網上活動。
時移世易，極端主義勢力的危害已不僅止於「伊斯蘭國」，近年在美國及歐洲急速冒起的「白人至上主義」，更先後發生多宗驚聳的恐怖襲擊，包括2015年的南卡羅萊納州查爾斯頓槍擊案；2018年的匹茲堡猶太教堂槍擊案；2019的紐西蘭基督城清真寺槍擊案等等。「白人至上主義」成為了令各國安全部門打擊的對象，而在一些案例中，執法部門更發現了「白人至上主義」在暗網上日益增長的活動。到底這些「白人至上主義者」，為甚麼要利用「暗網」？「暗網」於他們而言，又有何種的利用價值呢？
策劃：林京賢
攝影：魏沛賢
編輯：鄒仲安
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