上一次提及過從一些比較不明顯的面部表情，可以看得出狗狗的狀態。今次這隻哥基，大家認為牠拍照當下是甚麼狀態？

很多人看到這一種表情都會認為狗在笑、牠應該很開心對吧？的確狗狗這種表情看起來像笑，也令人很開心，但其實並不正確。這位小朋友當下其實害怕得快要不行了。

上回提及過有一些肢體語言可以明顯看到狗是緊張的，在牠身上也能找到。

1. 耳朵向後 (ear back)

2. 夾着尾巴，不過照片不清楚

至於笑臉，一般都是由於狗隻喘氣而來的（panting）。狗在很熱或很興奮的狀態需要散熱，就會露出這種笑臉。不過，如果當下的環境完全不熱，狗也沒有跑跳或表露興奮，但牠們又露出這種笑臉的話就要留意了。

完全沒有生理需要的喘氣（panting）也是一種轉移行為（displacement），表示狗狗當下正面對一些很緊張的情況。

所以，以後不要看到狗在笑就直接認定牠們很高興了。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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