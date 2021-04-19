肚痛、屙嘔等腸胃炎症狀你我都試過，但對克隆氏症患者沈藹琳（Irene）而言，這卻是她險赴黃泉的開端。患上不治之症的她體內不斷發炎出血，曾兩個月輸355包血，多位醫生更斷言她須終生住院。拍拖多年的男友張威俊（Fred）在病榻旁向陷入昏迷的Irene求婚，一直不離不棄。二人成婚後大半年，奇蹟終現，Irene步出居住三年半的醫院，如常生活。

入院兩月輸355包血

2016年6月，一向身體健康的Irene上班途中突然不適，她說：「我還很記得是在旺角東港鐵站衝出車廂嘔，因為當時有買保險，於是早上7時便跑到私家醫院檢查。怎料一進醫院，出院已經是三年多後的事。」當時仍是男友的Fred以為Irene只是較嚴重的腸胃炎，兩三日便能出院，豈料她的屙嘔未止，四位醫生也束手無策。入院3星期，Irene已經瘦了20磅，醫生遂為她作大腸鏡檢查，發現腸道嚴重發炎，情況緊急，將她轉介至威爾斯親王醫院。她說：「2016年7月和8月，只是兩個月，我輸入體內的血製品，包括血小板、紅血球等，一共350多包。主要是腹部發炎，情況很不尋常，醫生也解釋不了為何會大量出血。」至診斷為克隆氏症，Irene已在深切治療部陷入昏迷，2016年下半年已經做過兩次大手術，切除壞死腸臟。不只腸道發炎，克隆氏症患者的整個消化道，即由口腔至肛門均會潰瘍，令Irene無法正常進食，要靠吊營養液維生。

病床旁拍拖三年半

Irene一共住院1,294日，不過原來已比預期短，因為醫生早已斷言她須終生住院。一知道女友要終生住院，Fred自言已坦然接受，因為至少能保住性命。原來當年夏天，Irene一度命危，醫院已通知她的家人見最後一面，Fred說：「我女朋友這樣就沒了嗎？為何這麼兒戲？我記得自己哭了一兩分鐘，我知道哭也沒有用，如果哭能夠治癒她的病，要我哭出兩公升眼淚也沒有問題。」他請醫生用盡一切辦法救回女友，結果Irene平安渡過瀕死一關。Fred說：「曾一隻腳踏入鬼門關，再聽到她不用死但要終生留院，我便覺得不要緊。把家搬到去醫院吧，買樓也要買沙田，只要能多陪伴她便可以。」在病床旁拖着Irene的手，邊吃在醫院便利店買的叮叮意粉邊看電視，連續3年半每晚如是。Fred說：「因為我可以選擇去與不去，但她不能選擇，她永遠要在病床休息，我不過是多乘一程車，那就去吧，慢慢也習慣了。」

活在當下 病榻求婚

Irene病發時，二人已經拍拖8年，本來打算多等一兩年便結婚，但Fred決定提前向仍在深切治療部昏迷中的Irene求婚，更想請律師到病房證婚，不過Irene父母就希望待Irene恢復意識再作決定。Fred說：「同情一個女人很容易，只是幾分鐘或幾個月的事，但同情完要捱一世，結婚後還要繼續同情她，這很困難。最重要是問過自己，我是喜歡她、愛她，那就去做。」他坦言當年絕對無法想像現在Irene行得走得，但他覺得愛一個人並不需想得太遠，「不需要想未來，她生活到多久，未來便去到多遠。我是想當下能給她多少就給多少，一輩子就一輩子，一年就一年。」

婚後大半年奇蹟出院

2016年12月，Fred再次求婚，當時清醒的Irene看着眼前這個男人，腦海閃過一些念頭：「這是否好事？自己會否成為他的負累？會否嫁給他後，自己其實很快過世，那他怎麼辦呢？」感性最終還是勝過理性，Irene答應結婚，不過因為其後身體情況一直欠佳，二人到2019年初才正式註冊結婚。結婚後，Irene病況再度轉差，夏天接受第三次手術，但此後身體便一直向好，能正常進食、吸收營養，體力逐漸回復。手術後約4個月，醫生終在聖誕節讓Irene離開醫院，結束3年半住院生涯。

過去數年如夢一場

出院至今一年多，Irene的身體並無任何不適，一切復歸平靜，她形容過去數年仿似一場夢。她說：「出院不久就開始出街見朋友，又有適當工作，感覺越來越似一個正常人，要適應環境和社會氣候，都是幸福的適應。」回想住院數年的憾事有二：一是無法如父母所願舉辦婚宴，只能兩家人吃一頓飯，就連婚紗相都因為之前病得沒精打采而事後補拍；另一件事則是無法出席廿多年好友的婚禮。

以生物製劑控制病情

現時Irene每日都會服用基本營養素作補充，另外亦要每兩個月自行注射生物製劑以穩定病情。基本上，Irene都會奉行健康飲食的法則，盡量多菜少肉，也比以前少吃零食。Fred說：「不過她有時也會吃一些不太合適的食物，醫生看到她的社交網站都會嚇一嚇。」Irene笑說：「吃生蠔要偷偷地吃，不可以放上網。」

提早完成十年目標

仍臥病在床的時候，Irene曾訂下不少十年目標，如去旅行、全職工作、不用再吊營養液等，結果統統都提早完成——去年初與朋友到北海道旅行、因怕壓力大令病情再次反覆而由教師轉行為理財顧問、如常飲食。風雨過後，二人深感第二生命得來不易，更珍惜彼此相處的時間，亦為共同目標奮鬥。Fred說：「以前會把目標訂得很大很遠，現在就會把目標訂得更仔細，也會追得更緊，盡快完成再享受成果。」

盼成立基金出書 鼓勵同路人

現時二人同為理財顧問，希望可以多賺一點錢，好好供養雙親，Irene說：「畢竟過去數年都無法好好供養父母，希望努力工作，可以給他們更好的生活。」Fred則希望多賺一點錢後回饋社會，成立基金支援克隆氏症患者及其家屬，他說：「病人家屬或身邊人的心理狀態也要好好照顧，希望基金可以協助他們面對人生。雖然Irene的經歷未必很容易複製得到，但我覺得她的存在，一定能使患者和家屬知道怎樣面對頑疾。」患病期間，前中大校長、前中大醫學院副院長沈祖堯醫生也看過Irene，覺得她住院三年半仍可保持開朗，是令人難以置信的堅強，Irene說：「大病的人很多，罕見病的人少，如此年輕的少，而年輕又能夠重獲新生就更少。數年前上天留我活命沒帶我走是有原因的，不同階段有不同任務要做。」視乎市道，她希望今年內能出書分享自己的經歷，鼓勵其他經歷低谷的人，「我很明白每個人身處劣境，一定覺得自己最悲慘，但當你有信念堅持下去，你便會真的看到有奇蹟出現。」

病因至今未明 吸煙屬高危因素

腸胃肝臟科專科醫生周泰年指，克隆氏症屬炎症性腸病的一種，另一種為潰瘍性結腸炎。中大研究發現，過去30年香港的炎症性腸病患數人數急升30倍，估計現時全港約有7,000名患者，克隆氏症與潰瘍性結腸炎各佔一半。周泰年醫生解釋，克隆氏症患者一般會在20至30歲發病，因患者免疫系統攻撃腸道而致病。周泰年醫生說：「究竟為何病人會有此情況出現，現時仍不太清楚。不過我們知道此病與基因影響有很大關係，約有5%至15%病人有家族病史，同時亦知道環境因素很重要。」周泰年醫生指，克隆氏症患者吸煙的比例很高，且若患者有吸煙習慣，其病情會較嚴重，對藥物的反應亦不太理想，可見吸煙屬其中一大環境因素。

近半患者曾做手術切腸

周泰年醫生表示，克隆氏症最常影響的部位為盲腸及小腸和盲腸之間的迴腸，亦會影響整個腸道，以至口腔、肛門等全條消化道。受影響部位會有慢性及持續發炎，除腹瀉、肚痛，患者的大便亦多帶血。若有穿透性發炎，炎症更會從腸壁向外伸延到附近器官，例如令膀胱含膿，又或是在肛門附近出現廔管，周泰年醫生說：「表面看似一般膿瘡，但做電腦掃描就會發現是由腸道向外延伸所致。」若病情嚴重，患者可能有收窄性腸炎，令局部腸道閉塞，導致腹脹及嚴重屙嘔。周泰年醫生說：「這些情況十分緊急，要考慮做手術切除該段腸道，有三分之一至接近一半克隆氏症患者終其一生曾做過手術。」周泰年醫生補充，若病人切除部份腸道，有機會出現短腸綜合症，小腸無法吸收營養，部份病人要長時間吊營養液補充養份，非常嚴重。

症狀比腸胃炎長且持續

屙嘔肚痛等不適十分常見，若出現這些症狀，患者能否分辨自己有否患上克隆氏症？周泰年醫生指，一般急性腸胃炎大多會在一兩星期內自然痊癒，又或是看醫生後服用抗生素等，都會慢慢痊癒。若屬克隆氏症，症狀出現時間會超過兩星期，甚至達數個月。周泰年醫生解釋，要診斷克隆氏症，醫生一般會以大腸鏡觀察病人腸道發炎情況，亦會其檢驗大便及抽取腸道組織作化驗。

無法根治 藥物助控制病情

現時醫學界仍未有藥物能根治克隆氏症，醫生會根據病人的嚴重程度，決定使用哪類藥物控制病情。周泰年醫生說：「很輕微的病人，可能會用5-氨基水楊酸等腸道消炎藥物，有些病人則要考慮用類固醇控制發炎情況。無效的話，醫生會使用一些抑壓免疫能力的藥物，如硫唑嘌呤、甲氨蝶呤等。」若免疫抑制劑仍不見效，病人或須考慮使用生物製劑。周泰年醫生指，生物製劑如抗腫瘤壞死因子、抗介白素、抗整合素，均能控制發炎因子，達到控制病情的目的。

藥物有不同副作用

周泰年醫生提醒，各類藥物均有不同副作用，如類固醇可能導致血壓升高、糖尿病、骨質疏鬆；部份免疫抑制劑可能導致貧血、肝病；生物製劑則可能增加感染風險，包括肺癆，故用藥前要先以驗血、照X光等方法驗清楚病人有否隱性肺癆。周泰年醫生說：「另外要留意，香港約有8%人有乙型肝炎，由於生物製劑同樣會抑壓免疫能力，當免疫力受抑壓，乙肝便可能會發作，故亦要先驗清楚患者有否乙肝。」

患者宜調節生活習慣

至於患者的生活習慣，周泰年醫生強調患者務必戒煙，因為已知吸煙對病情有明顯影響。飲食方面，周泰年醫生建議患者少喝牛奶和少吃芝士，因為有慢性腸炎的人也較容易有乳糖不耐症，難以消化乳糖，容易導致不適。另外亦應少吃生冷食物如生蠔、刺身，因為它們帶有細菌的機會較高。周泰年醫生說：「適當調節生活習慣，再配合藥物控制病情，其實大部份克隆氏症患者都能夠有良好生活質素。」

記者：李煒汯

攝影：蕭志南、周芝瑩

編輯：鄒仲安

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