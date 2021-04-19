台灣新北市三重區日前竟有貓咪被捲到３米高！當地保處近日接獲張姓民眾通報，在三重區有隻小貓卡在捲閘與玻璃門間，久久無法脫困，於是火速派員前往救援。動保員抵達現場，驚見小貓前腳被捲入離地3公呎高鐵捲門軸中，情況危急，於是兵分二路。動保員王宏堯戴好手套爬上鐵梯將小貓前腳移出協助脫困，另一名動保員陳少平眼明手快接住下墜小貓，最終有驚無險完成救援任務，小貓毫髮無傷，隨後送往五股動物之家安置，兩天後順利找到新飼主。

發現貓咪的張先生在三重區經營窗簾店，當天一如往常開啟鐵捲閘打算做生意。沒想到門開到一半，就聽到微弱喵喵叫聲，趕緊將捲閘的電源關掉。待停止捲動後前去查看，赫然發現一隻虎斑色小貓受困於捲閘上方動彈不得，情況十分危急，立即聯絡動保處救援專線求助。張先生表示，原本想自行將小貓救援下來，但深怕小貓受到驚嚇往下墜落而受傷，不知如何是好，幸好有動保處派員快速又專業救援，非常感謝。

受困的小貓經救援後，被送往五股動物之家，恰巧遇到來自林口區李先生，幸運找到溫暖的家。李先生表示，家中原有兩隻小貓，後來生病陸續離開，家人都非常傷心，剛好到五股動物之家尋找新家人，看見小貓可愛模樣和之前養過貓咪十分神似，於是決定認養，取名「小喵」給牠一個溫暖的家。

動保處表示，近來日夜溫差大，貓咪夜間可能會從鐵門下方鑽入空隙避寒，店家開啟鐵捲門時可以先輕拍鐵門提醒貓咪，避免捲入受困。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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