今日（20日）是二十四節氣中的穀雨，也是春季的最後一個節氣，示意雨水增多，穀得雨而生。

春末宜調理肝氣

氣溫漸漸回升，降雨量也增多，使濕重症狀出現情況加劇，包括肢體困重、精神不振、食慾欠佳、大便稀爛等。作為春季的「尾巴」，在穀雨這個節氣期間亦須繼續注意肝氣的調護，另外因為降雨增加，濕度上升，亦應注重健脾祛濕，以免外濕內濕交加，加重症狀或不適。

穀雨2大食療推介

淮山薏米粥

材料（約一人份量）：

淮山：30克

生熟薏米：各15克

五指毛桃：15克

功效：補肺健脾，益氣利濕，舒肝理氣。

適宜：肺脾氣虛，汗多、氣短、易水腫、食欲不振人士。

做法：洗淨以上食材，其中淮山可用鮮或乾淮山，鮮淮山可先蒸熟，乾淮山可先浸泡。於煲中加入所有材料和加入相應水量（視乎個人口味），大火煲滾後轉細火，待薏米軟硬度可入口後即可。

注意：若是濕重更甚的人（即上述濕重症狀嚴重），可用粟米鬚浸水用以上材料煮粥，加強利水消腫效果，惟應注意小便次數亦會增加，若是工作環境中不方便經常去小便的人士，應避免轉用粟米鬚水煮粥。

甘草陳皮茶

材料（約一人份量）：

甘草、陳皮、黨參：各3克

以上為一人份量

加入熱水200mL，焗10分鐘即可。

功效：補中益氣，理氣化痰。

適宜：易感疲倦、喉中常有痰、容易食滯等人士。

注意：

1. 每人體質有差異，可先諮詢中醫了解自己體質和合適。

2. 任何食物、藥物都有各自偏性，不宜長期服用單一食品。

3. 另外須要注意的是，氣溫開始上升，各個場所例如公司、交通工具的冷氣溫度也會相應調節下降，平時容易怕冷怕風吹的人士可在外出時，帶上薄薄的外套、披肩等，保護頭、頸部，避免因受到冷氣直吹而受風寒侵襲。

撰文：香港註冊中醫楊倩婷

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