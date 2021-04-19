到淡水逛老街幾乎是每個遊客到淡水一定會做的活動，但是你知道除了大家熟知的「中正路」老街外，淡水其實還有一條在地人認證的「真」老街「重建街」嗎？這次請來3位與這條街有着不同連結的人，帶我們一起用不同角度去認識這條街區。

逾230年歷史街區 逛重建街、同善公、戀愛巷、險路

重建街位於淡水福佑宮的正後方，旅客可順着福佑宮旁的小巷進入，順着石板路往上走便可抵達，有着超過230年歷史的重建街，其實是淡水最早的漢人商業街，繁盛時期街上商店林立。從出生開始，人一生當中會經歷的大小事幾乎都可以在這條街上找到所需，像是產婆、布行、醫院、餅店甚至是棺材行等，而且有許多淡水知名的政治、金融、教育界名人都曾居住於此，像是醫生作家王昶雄等。而所謂的重建街，指的並不是單一條街道，而是一個街區，包括：重建街、同善公、戀愛巷與險路。

在地攝影師 記錄淡水30年

人稱阿忠哥的程許忠，今年61歲，過去在重建街成長、生活，不僅是道地的淡水人，也是熱衷用影像記錄淡水超過30年的在地攝影師。阿忠哥說，重建街的歷史比大家熟知的中正路還要早，在地人稱它為「崎仔頂」，至今仍保留着一些很有特色的老屋與巷弄文化，非常值得旅人一探。但因為它的街口很小、不顯眼，又沒有路標，所以很多人都不知道，但是很多走上來的人，都會被它獨有的氛圍深深吸引。阿忠哥建議大家，來到重建街，一定要敞開胸襟，看到巷子就鑽進去探探，肯定會得到很多驚喜與不曾發現的風景，萬一走到人家的後院也沒關係，再退出來就好了。跟着阿忠哥，我們走訪了街區很有特色的同善公旁小巷，感受難得的淡水山城風貌；走進幾乎無法兩人錯身的小巷，拐個彎竟豁然開朗，得到一片難得的好風光。

重建街14號——香草街屋

位於戀愛巷旁的重建街14號香草街屋，現為市定古蹟，街屋目前由第三代主人蔡以倫經營，以推廣香草與街區文化為主。蔡以倫說，這個屋子是他阿嬤時代留下來的房子，建於日本時代，大約有90年歷史了。這間房子過去一直當成居家使用，一直到約10年前，他回到淡水後才把它改成可以販售香草製品以及可以做一些香草課程的地方。

重建街28號——九崁28

除了香草街屋，這裏還有一間很有名的老宅重生店家「九崁28」。經營者九哥並非在地人，原本只是在中正路上開設計公司，偶然發現這條街與這間房，便無可救藥的愛上。九哥花了將近半年的時間把原本近乎廢墟的老宅整修完成，並且保留了老宅絕大部份的材料與物件，重新改造後賦予新生命，就連房東一家看了都相當感動。現在老宅的一樓的空間可供人自由參觀，裏面有獨立書屋與藝術家寄賣的書籍與文創小物，二樓則是咖啡廳，供應手沖咖啡與輕食等。下次來到淡水不妨來老宅內喝喝咖啡，跟九哥聊聊是非。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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