臨近5月，天氣轉熱，夏天的氣息逐漸靠近，不妨捉緊春天的尾巴，參與市集與手作活動，享受春日帶來的輕鬆與自在。

春日小清新市集 鬧市中感受大自然

最近LOCOLOCO於旺角The Forest舉辦以春天為主題的POP-UP市集，與The Forest主打的綠色概念相配，市集集合了食品、手作及設計類商品，環境舒適，十分適合假日閒逛。

「春日花澗・創意市集」THE FOREST x LOCOLOCO

日期：即日至5月10日

時間：下午12時至晚上8時

地點：旺角奶路臣街17號 The Forest

學調專屬香氣 將回憶封存於香水瓶

春天朝氣蓬勃，不禁令人聯想起青草清新的氣味， x.Gyroscope調香工作坊提供約20種調香原料，參加者可根據當時的心情、想法，轉換成專屬自己的香氣，再為其命名。

香水調香工作坊（須預約）

日期：4月24日下午2時至3時半；4月25日下午4時至5時半

地點：官塘工業中心四期

網址：www.xgyroscope.com

手雕木杯 將環保帶入生活

木頭雕琢而成的杯子，在芬蘭被稱為「Kuksa」，也是最特別的伴手禮，有着獨一無二的木紋、色澤，傳說以前只送給最重要或心愛的人，也有防止厄運的作用。 「木工雕民」舉辦了製作木杯工作坊，提供充足時間予參加者製作成品，木杯會因應用家的飲用習慣變色，變成獨一無二的作品。

製作木杯工作坊（須預約）

日期：即日至4月29日

地點：佐敦彌敦道240-252號 立信大廈 1/F 35室

網址：www.woodworkshopcarver.com

親子春季同樂 麵包超人打卡位

造型可愛又正義的麵包超人，陪伴不少人成長，相信大家都不會感到陌生。奧海城2期正進行麵包超人推廣活動，設有大型麵包超人及細菌人玩偶打卡位，伴有巨型櫻花作背景，十分吸睛，場地亦設有各款玩具試玩區，歡迎大人及小朋友參與。

「麵包超人春日祭」

日期：即日至5月2日

地點：奧海城2期地下主題中庭

撰文：林芷亦

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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