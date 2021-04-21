有見本港疫情持續平穩，新加坡宣佈香港旅客入境新加坡的隔離期，由原本的14日大幅縮短至7日，為日後全面旅行及「旅遊氣泡」做好準備。

在去年（2020年）11月時，香港與新加坡宣佈雙邊「航空旅遊氣泡」計劃，旅客只要提供72小時的陰性檢測證明，便可乘搭指定班次飛機旅行，而且到埗後可免隔離，惟及後香港經歷第四波疫情而取消。不過隨第四波疫情逐漸回穩，新加坡衞生部4月20日宣佈放寬入境限制，只要過去14日曾逗留於香港的旅客，在4月22日晚上11時59分起入境獅城後家居隔離只需7日，並且在抵境前後均要提交陰性檢測證明方可通行。

至於「航空旅遊氣泡」方面，商務及經濟發展局局長邱騰華於早前表示，雙方已經重新討論計劃，除了要有陰性檢測證明外，亦要先完成接種兩劑疫苗，再等待兩星期才可出發，但詳細方案仍有待確認。另一邊廂，由5月1日起飛往新加坡的旅客辦理登機手續及抵境時，要以IATA開發的Travel Pass手機應用程式作為登機病毒檢測證明，以方便機場方面檢查旅客健康狀況，同時減低登機所需的時間及接觸。

資料來源：新加坡衞生部、香港政府新聞網

撰文：周伯臻

編輯：鄒仲安

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