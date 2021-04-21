Apple在上年年尾相當多動作，在9月、10月、11月都有新機發佈會，就連12月也沒有休息，有新的AirPods Pro跟大家見面。不過到2021年就沉寂了，之前盛傳的3月發佈會亦不見影蹤，幸好到4月的今天終於真的有發佈會舉行，更一連發佈5款新產品，驚喜度滿分，估唔到就連iPhone都有新機出現。

新紫色iPhone搶眼 12及12mini獨有

發佈會中最先登場的竟是新iPhone，不過並非新型號，不是很多人期待的新iPhone SE，而是新的紫色。而新色就由iPhone 12 和12 mini獨佔，iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max冇份。雖然只是新色，但以往很少在這些時間公布新顏色iPhone，驚喜度也頗高，未入手iPhone 12的人，會否因而心動呢？新紫色iPhone 12及12 mini將於4月23日開始預訂，4月30日開賣。

AirTag終精確顯示方向距離 聯乘Hermès出匙扣

AirTag其實已傳聞已久，但一直未有真身出現，到今次發佈會終於真的現身了。如果大家有留意Gadget Guy之前的報道都有提及Apple之前有一個簡介會，跟世界各地傳媒介紹新的「Find My」功能，並已經支援第三方的硬件配件，包括一個類似AirTag的配件

兩款功能相似，但從發佈會影片可見，AirTag支援配合U1晶片的裝置下，只要開啟「Find My」便會顯示出AirTag的精準方向和距離，比之前發佈第三方的配件更加實用。另外AirTag更有跟名牌Hermès合作推出配件，亦可有個人化刻名設計，$239定價跟同類型產品相近，更設有$799四個的套裝選擇，對經常不見東西的大頭蝦有一定吸引力。

7色超薄iMac 配M1增Touch ID鍵盤

新iMac之前一直有傳會留在6月WWDC公佈，但卻驚喜地現身在今次發佈會上，更是由內到外都大革新，單是外型改變已夠吸引。新機繼續用上一體化設計，但在M1加持下，機身大瘦身，原本後方由弧形突出，變成平面，加上平面邊框設計，感覺跟iPad Pro如出一轍，更簡約美觀。更重要的是新機回歸iMac G3時的繽紛多色設計，設有綠、黃、橙、粉紅、紫、藍、銀，共7款顏色，新機同時用上新設計同色系磁力連接線同時接駁電源和上網，整體非常吸引。。

新機亦沒有懸念地換上M1處理器，更快更低耗，亦如同之前的新MacBook Air和新MacBook Pro一樣，能直接使用iOS的應用程式。不過要留意，新機暫只設有24吋螢幕一個選擇，沒有更大的版本，螢幕具有4.5K解像度及500nits亮度。另外新機亦強調了新的1080p鏡頭及6喇叭系統，能夠以空間音訊效果模擬出杜比全景聲，加強聲畫及網絡會議的功能。外接能力方面，新機設有2個Thunderbolt插口，支援6K顯示器輸出，貴價8核GPU版更會有多兩個USB-C插口。

另外，鍵盤亦有所更新，除了同色系的鍵盤及滑鼠，更有全新設有Touch ID的鍵盤，用法跟MacBook系列的Touch ID一樣。而iMac作為一部家庭用電腦，可能有不同的家庭成員也會使用，所以只要用不同的手指登入，便會自動即時轉換到不同的用家。7核GPU版新iMac售$9,999起，8核GPU版則售$1,1499起，兩款同設8GB RAM和256GB SSD，要留意的是平價版只有綠、粉紅、藍、銀4色，只有貴價版才有齊7色選擇 ，亦只有貴價版附設有Touch ID的鍵盤。

新iPad Pro轉用M1 mini-LEDs做到100萬比1超高對比度及光度

傳聞中的主角的新iPad Pro亦沒意外地現身，雖然外型好像大變動，但內在升級就相當強勁。首先就是新iPad Pro脫離了A系核心，換上跟MacBook相同的M1核心本新用於電腦上，可以想像把這原本用在電腦的核心用於平板電腦上會有多強，亦可想像用來剪片及處理圖片時會有多順暢。

另外12.9吋新iPad Pro亦換上用了mini-LEDs技術的全新Liquid Retina XDR螢幕，新技訊下螢幕最高可達1600nits光度及100萬比1的超高對比度，動態範圍更高，亦支援Dolby Vision，能媲美Pro Display XDR的效果。加上新機首次加入Thunderbolt，支援6K顯示器輸出，無論在機內或外接顯示都有極高水準。

而隨着iPhone 12都已進入5G時代，作為iOS（iPadOS）中最強的iPad Pro當然也緊隨步伐加入5G行列。更好的是iPad pro只支援單張實體卡，應不會再出現iPhone 12般，雙卡時不支援5G的問題。還有一項有趣新功能就是「人物置中」，新的1200萬像素前置鏡頭能自動橫移，自動把人物保持在中央位置，配合網上會議。12.9吋iPad Pro $8,799起，11吋iPad Pro $6,399起，4月30日預訂，5月下旬開賣。新機整體升級吸引，唯一可惜是沒有新一代Apple Pencil配合推出，有一點失望。

新Apple TV 4K懂自動調色 新搖控結合新舊好處

Apple TV 4K已經很久沒有更新，今次新機機身外型跟之前相差無幾，不過就換上A12核心， 雖已是前一代的產物，但對一個用來上網播影片的小盒子，來說已是相當厲害，相當利害。不過個人覺得新Apple TV 4K的最強功能，是懂得配合iPhone來調教電視的色彩，只要用家用iPhone的Face ID面向電視螢幕，Apple TV便會進行相應的調整輸出，達致最理想的畫面顏色表現，而無需對電視本身作出調校。

遙控掣也有新設計稱為Siri Remote，除設有Siri鍵，還用了舊款舊款遙控的圓形方向實的鍵，結合上一代設有觸控版的遙控，能準確地利用圓形實體鍵選擇，同時亦能做到觸控功能。更重要是搖控終於有開關鍵，不用再等它自動關機，或進入設定中選擇。新Apple TV 4K售$1,399，Siri Remote售$429，能兼容上一代舊機。

整體驚喜 欠iPad mini新Apple Pencil失望

整體來說，今次發佈會也相當有驚喜，除了大熱的主角iPad Pro有現身外，其他產品線亦有不少新產品推出，包括有新顏色iPhone 12，更相當特別地在這發佈會中打頭陣，還有很久也沒有更新過的Apple TV 4K，還有還有說了很久很久終於在今次現身的AirTag。不能不提的，還有個人覺得是今次發佈會真正主角的新iMac，有完全全新的機身設計及多款顏色選擇，雖然之前網上也有一些傳聞，但今次在這裏發佈，其實相比外型沒太大變動，只換了硬件的新iPad Pro，對記者來說驚喜度更大。當然今次發佈會也有一些失望位，就是傳聞中有8.4吋螢幕的iPad mini和新一代的Apple Pencil結果也沒有出現，不知道大家又對今次的發佈會有何看法呢？

記者：韓繼聰

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！