從事文職工作的Duck Tam喜歡貓咪，常跟不同店舖的貓店長玩耍，2018年更開始為牠們繪畫水彩畫。她利用公餘時間，走訪了油麻地、佐敦、太子、大埔、元朗、筲箕灣、灣仔等地區，短短三年間，為逾百隻貓店長繪畫。Duck開了IG作紀錄，但從來沒有刻意宣傳，畫作自娛成份居多。「2018年轉工後，我好掛念之前工作地點附近的店貓，於是才開始繪畫店貓。」

Duck的畫作極具玩味，例如她的首個貓店長系列《本喵綱目》。顧名思義，這系列參照了中國經典醫書《本草綱目》的內容編排方式。除了繪畫貓咪的外貌，Duck還會在畫作旁邊寫下每隻貓咪的性格、特點、喜好等等，儼如一本店貓指南。Duck記得筆下的第一隻貓店長是中環的Tiger，可惜該店已經結業，貓店長亦隨之退休。當翻開《本喵綱目》，即使你未見過Tiger本尊，亦可從字句中認識牠，「西面喵界男神，現居中環。面很西但熱情如狗，會為零食出賣尊嚴，作出比（畀）手、HIGHFIVE等行為。按摩特別位置，頭部會不受控瘋狂搖擺及伸脷。」栩栩如生的形容，令人忍俊不禁。

繡莊店福來 年年19歲

除了《本喵綱目》，亦有結合了Duck的想像力和店貓性格而誕生的非寫實畫作。「最初只是『正常地』繪畫店舖再加上貓咪的樣子，但之後就覺得好像交功課似的，始終覺得與貓咪性格有關的話，會畫得比較開心。例如曾經有一隻貓咪很變態地喜歡騎乘人家的手，我於是畫了色情片的風格給牠。」

Duck表示，繪畫時會視乎當時看的電影、展覽或喜歡甚麼畫風，將這些東西與店貓畫像結合。她介紹油麻地繡莊店貓店長「福來」的畫作時，便說：「當時因為迷上了裝飾藝術年代那種繞來繞去的花紋，也喜歡舊式賀年年畫的概念，而且貓咪『福來』這個名字有好彩頭，於是我便把三者結合起來。貓咪如年畫的角色般抱着魚，後方的花紋便當作是中式的祥雲。」

跟着Duck走進大街小巷的不同店舖，她總能輕易地道出每隻貓店長的小故事，例如福來，牠的真實年齡原來是個謎團。「最初已覺得福來有點老態，於是問老闆，老闆答我19歲。我搬來這邊幾年了，每當有人走來跟貓咪玩，老闆永遠都會話福來19歲。」她笑稱福來原來是隻年年19歲的貓咪。

同伴過身 Milk性格大變好黐人

油麻地洗衣店的Milk在同伴Michael去世後，性格便出現180度的轉變。「Michael性格非常親人，只要你走過去並把頭靠過去，牠就會親你；Milk則較冷淡，會用屁股對着你。有天收工後探牠們，但看不見Michael，老闆說牠早前老死了。自從Michael離開之後，Milk便繼承了牠親人的性格，現在會不斷要人家摸牠。」

除了自娛，Duck還會把畫作印出來送給店主。店主收到愛貓的畫像當然十分驚喜，Duck亦因此與店舖的老闆和職員變得親近，有說不盡的話題，「他們養貓是因為喜歡貓，所以收到畫作後會跟你分享『係呀，我隻貓好為食』、『你試吓摸貓咪呢度，佢會好鍾意』等等。Michael去世後，老闆亦會分享骨灰怎樣處理，也會說說Milk的健康，我們會談這些。」有些店家更會向Duck介紹同區的貓店長，Duck笑言她的貓店長網絡就是這樣建立起來。不少人認為現今社會變得冷漠無情，Duck卻不同意，「店主看到我之前跟貓咪玩耍，可能會冷眼旁觀，但送畫後再見到我，會說：『又來了？很久沒有來』，然後跟你聊兩句，問你食飯未，你會覺得大家的關係拉近了。」她認為大家眼中所謂的冷漠，只是不知道怎樣打開話題、如何接觸其他人。貓咪的角色，就是人與人之間的橋樑，讓社區中的人連結起來，談天說地，互相關心。

IG：duck_playground

記者：黃藹婷

攝影：周芝瑩、張志孟

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