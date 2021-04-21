特約報道｜大家最近的注意力都放在新冠疫苗上，但提提大家不要忽略每年的季節性流感高峯期，由於受到新冠疫情影響，有些人於季節性流感疫苗有效期過後沒有再打流感針，身體內的免疫力未必足以抵禦新病毒株，所以你若一年以上沒有再打季節性流感疫苗，就要注意是否需要在季節性流感高峯期前補打。

留意季節性流感疫苗有效期

兒科醫生李國偉表示，一年之中冬夏兩季是流感高峯期，由接種疫苗到產生足夠抗體約需3-4個星期，如果9歲以下小童第一次接種，更須要接種2次，且建議於接種第一針疫苗後4星期才再注射第二針，所以要預留足夠時間注射。另外近日受到新冠疫情影響，有家長因此忽略子女的抗體已過了季節性流感疫苗有效期，李醫生指流感免疫力會隨時間降低，一年後可能已沒有足夠的保護作用，而且每年的流感疫苗成份都會因應世界衞生組織的建議而更新，所以每年都打一次季節性流感疫苗，才是最有效的抵抗季節性流感方式。冬季流感高峯期大約在9月時可以開始接種疫苗。

季節性流感疫苗選擇

有人害怕接種季節性流感疫苗後身體有不良反應，李醫生指市面上兩款流感疫苗的常見不良反應有別，滅活流感疫苗（注射式）會出現接種部位疼痛、紅腫、肌肉痠痛等；減活流感疫苗（噴鼻式）則會有鼻塞、流鼻水、輕微發燒及喉嚨痛等症狀，但一般兩三日後情況便會好轉，但如果情況持續多日甚至轉趨嚴重，就要就醫檢查。

滅活流感疫苗和減活流感疫苗同樣有效，但留意減活流感疫苗（噴鼻式）只適合兩歲至四十九歲人士，另外對接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應、正服用阿士匹靈或含水楊酸鹽藥物、懷孕、過去48小時曾服用流感抗病毒藥物或在過去12個月曾患上哮喘人士均不適宜，但對於怕打針人士會是另一個選擇。相對之下滅活流感疫苗（注射式）就六個月大或以上人士均適合接種，如果對流感疫苗有嚴重過敏反應就不適宜接種。

季節性流感疫苗有效期或已過 全家一起打保障更高

李醫生提醒大家，雖然在疫情下呼吸道疾病患者似有減少，但隨着疫情緩和及小朋友都陸續回校上課，加上不少人可能已過了季節性流感疫苗有效期，感染季節性流感的風險亦會逐漸增加，所以接種流感疫苗能給予多一重保護，減低風險才是最佳的保障。此外，季節性流感的傳播率很高，保護率亦不是百分之一百，所以李醫生指不少人都是全家一起打疫苗，包括兄弟姊妹、父母、祖父母、甚至工人都接種流感疫苗，保障程度就更高。

資料由賽諾菲提供

MAT-HK-2100275-1.0-04/2021

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！