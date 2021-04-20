「睇人餵（母乳）好似好簡單，塞BB個頭去媽咪個乳房就食到，但原來唔係咁。」香港催乳中心創辦人嚴美艷（May）是兩子之母，每次產後都飽受餵哺母乳之苦，令她決定開催乳中心，令其他產後媽媽不用步她的後塵。

三十九歲的May現時對於如何餵母乳得心應手，考過國際認證母乳顧問（IBCLC）的催乳師證書、也去過印尼學紮肚，現在正在修讀泌乳顧問課程。但她自己兩次產後的經歷，卻一點也不容易。

二〇〇五年生第一胎，當時May才二十四歲，沒有聽過陪月，亦未有催乳師，「諗住順產、餵母乳是好自然的事。」最終使她吃盡苦頭。「我去醫院（生產）的經歷就好似走入地獄般。」May說，生產時由於兒子頭大，一直出不來，痛了廿四小時。醫生在她陰部剪了兩刀，一刀在下面，一刀在旁邊，痛得她難以忍受，醫生為她打了數支無痛針，但她覺得痛楚並沒有減少。最終兒子要用機器吸出來，但他出生後由於身體虛弱，需要睡氧氣箱，當時May沒有機會埋身餵母乳。

到她第三天要去餵母乳時，她已經出現生理性脹奶，無法餵母乳。「兩個乳房脹到好似警鐘咁，好大好硬好痛，而且一滴奶都冇，完全吸唔到奶。」她推測這可能是產後第二天，奶奶給她喝豬膶水及食薑炒飯：豬膶水回奶，而薑具刺激性，所以會出血。後來慢慢她已經回了奶，再也無法餵母乳了。

生首胎脹奶兼抑鬱 次胎奶水多乳腺發炎

坐月期間她除了要忍受乳房脹痛、頭痛、發燒等問題，也因為照顧兒子無法睡覺，最終患上產後抑鬱症。有一天晚上，兒子鬧彆扭使她無法入睡，當時家裏只得她倆，她看着窗口，抱起兒子就走過去，打開窗打算跳下去，幸突然清醒過來，立刻關上窗，把兒子放回床上。

這些經歷令她明白到坐月對產後媽媽的重要性，於是在二〇一〇年與朋友開了一間陪月公司。直至二〇一四年她懷第二胎時，才聽說有催乳師這個職業，於是產後馬上請了一位催乳師。「第一胎餵唔到母乳，當然想第二胎餵到。」她說，餵哺母乳可以為嬰兒提供出生後六個月的一切營養，而且可以增強嬰兒免疫力，促進媽媽與嬰兒的連繫。

「第一胎嗰陣有生理性脹奶，好驚第二胎都會有。有催乳師幫我按摩，第二胎完全冇問題，可以全母乳餵哺。」但在催乳師的按摩及陪月不斷給她喝「上奶水」的雙重夾擊下，她第二胎卻出現了奶水過多的情況，患上乳腺炎。

「好多人覺得奶水越多越好，但其實唔係，太多奶水會導致堵塞，容易有乳腺炎。」May了解到當時社會上缺乏催乳師，於是她決定創立「香港催乳中心」，自己考取催乳師資格之外，亦找導師開班教授催乳技巧。

「其實香港大部份媽媽在母乳餵哺上都面對兩個問題，一個是太少奶，另一個是乳腺炎，這些很多根源都跟母親餵母乳時的姿勢有關，又或者吃錯東西。催乳師的職責，除了在按摩手法上幫助媽媽疏通乳腺，還要指導飲食、姿勢、揼奶方式、日常作息及情緒指導。」常見的回奶食物包括有韭菜、人參、白蘿蔔、西瓜、菊花茶、咖啡等。

育有一個四歲女兒及一歲兒子的奇奇受過母乳餵哺之苦，「阿嫂早我半個月生小朋友，佢啲奶水多到爆雪櫃，但到我生嗰陣就好少奶，因為有比較所以令我好唔開心，明明我同佢食嘅嘢都差唔多，點解可以差咁遠？」奇奇說。她因此每天都在家裏哭，當時他們聽從健康院姑娘的建議，叫丈夫Andy嘗試吸啜她的乳房，看能否刺激到有奶水，但一點用也沒有。

老公學按摩 「作為男士要盡早接觸」

看着傷心的奇奇，Andy也十分無助，「老婆幫我生個小朋友出嚟，但自己一啲都幫唔到手。」這天他嘗試向May學習一些基本的催乳手法，以壓、擠、放的方式把奶水擠出。May提醒，有媽媽會覺得擠掉奶水很可惜，但其實這個步驟有助疏通乳腺。「作為男士應該要早些接觸催乳這件事。」Andy學罷這樣說。

香港催乳中心開業至今七年，服務了超過四千名產後媽媽，服務亦由催乳，拓展至紮肚等其他產後護理服務，為何如此關注產後媽媽的身體狀況呢？May說她兩次產後有人去家裏探望時，都是一窩蜂走去看兒子，她只得像傭人般站在一旁，「我覺得媽媽其實很偉大，但產後很多人都會把焦點放在孩子身上，忽視了媽媽。所以要多些關注自己，只有你養好自己的身體，才能繼續走前面的路。」

催乳按摩四部曲

記者：黃桂桂

攝影：鄧欣、周芝瑩

部份圖片由受訪者提供

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