坊間流傳不少治療癌症的偏方，有指與正常細胞相比，癌細胞會消耗大量葡萄糖，故戒糖可以「餓死癌細胞」，不過此說法其實並無科學根據，近日更有科學研究推翻此說法，營養師亦認為戒糖會令患者營養不良，反而會影響健康及癌症治療。

美國研究證消耗葡萄糖的非癌細胞

《Nature》期刊於4月7日刊登一份來自美國范德堡大學研究人員的報告，發現真正大量消耗葡萄糖的，其實是腫瘤微環境中的非癌細胞，「谷氨酰胺」才是癌細胞攝入最高的營養來源。在試驗中，研究人員觀察患有不同癌症的小鼠，體內葡萄糖消耗的情況，並量度不同細胞群對葡萄糖的攝入，最後發現葡萄糖會優先分配給被稱為巨噬細胞的免疫細胞，而非癌細胞，推翻「癌細胞會消耗大量的葡萄糖」的說法。

戒糖會餓壞免疫細胞影響病情

註冊營養師李振洋早前在本報的訪問中提到，癌症患者受到病情和療程影響，容易出現食慾不振，病人體重可能持續下降，戒糖反而會令營養不良情況加劇。而且即使患者營養攝取不足，癌細胞仍會快速吸收體內營養，導致正常細胞死亡，同時增加低血糖、易疲倦等風險，嚴重甚至會造成營養不良，進一步影響健康及復原。

當患者營養失調、體重持續下降，有可能須要中斷治療，或錯過治療癌症的黃金期。因此正確做法是攝取足夠的熱量、蛋白質及營養素，以維持正常體重及肌肉量，才能幫助抵抗治療帶來的副作用，並可按時完成療程。

簡單來說，糖本身並非癌症的風險因子，糖是身體主要能量的來源，正常細胞以至免疫細胞，均使用葡萄糖做為能量。不過無論患癌與否，攝取過多糖分都會對健康產生影響，人每日可攝取的糖份份量，以體重50至60公斤的成人為例，每日所需熱量約1,500至1,800大卡，外加糖攝取量不宜超過150至180卡路里，即37.5至45公克的糖（約7至9粒方糖）。所以癌症病人毋須刻意戒糖，營養師甚至會推薦病人可以吃少量雪糕，以冰涼口感和甜味幫助提升食慾。

有傷口要戒吃雞蛋牛肉是謬誤

另外，坊間亦有傳言指有些超級食物具抗癌作用，例如蘆筍、紅菜頭、紅石榴或五青汁，多吃可以抗癌。註冊營養師潘仕寶則不建議狂食單一食物，癌症病人在治療期間應盡量吃不同種類食物，其他蔬菜如番茄、西蘭花、菜心、蘿蔔，都含有抗氧化物，可減低患癌的機會。不過以上食物未必適合某類人士， 例如蘆筍和紅石榴，腸胃差、消化力弱人士就未必適合吃太多；紅菜頭的草酸含量較高，有腎石的人士要少吃。

亦有患者誤以為吃雞蛋、牛肉會阻礙傷口癒合，但其實蛋白質是製造膠原蛋白的原材料，適當攝取膠原蛋白、維他命C及鋅質可幫助傷口癒合，反而戒食蛋白質食物，會影響術後康復及引致肌肉流失。

癌症病人一般不須特別戒口，反而均衡飲食更重要，才有氣力去抗癌，同時亦可繼續享受飲食的樂趣。大家不應人云亦云去戒口，如有疑惑宜諮詢醫生或註冊營養師意見。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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