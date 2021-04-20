華航4月首度承運「最迷你的嬌客」，載送活體蜜蜂由澳洲悉尼啟程，全程採用乾冰調節溫度，從南半球飛到北半球，經桃園機場轉機後前往目的地溫哥華，幫助加拿大哥倫比亞省各處的果園授粉。難得的貨運景象，連溫哥華國際機場也在Twitter發文分享稱奇。

華航此次承接運送授粉蜜蜂的貨運任務，皆以A350-900客機腹艙執行，第一批蜜蜂於悉尼時間4月7日啟程，由CI052航班自悉尼飛往台北（桃園），經過桃園機場轉機後，接續於8日由CI032航班由台北 （桃園）飛往目的地溫哥華。第一批蜜峰送抵加拿大時備受關注，溫哥華國際機場以「Un-bee-lievable」在Twitter官方賬戶及Instagram發貼文，分享難得的貨運景象。

華航於16日表示，華航對於精密儀器、活生動物、珍稀古物及大型機器等各類特殊貨物均有豐富運送經驗。此次載運活體蜜蜂，除費時協助申請動植物來台過境檢疫許可之外，溫控管理是這項載運任務的重要關鍵。華航依貨主要求，維持蜜蜂在低溫且通風之運送環境，每批運送外箱皆以乾冰調節環境溫度在攝氏2到8度之間，貨艙也由機長恒溫控制在攝氏2到8度，降低蜜蜂在載運過程中的活動力，提高運送之穩定度。

華航說明，抵台轉機時，蜜蜂貨盤優先進入倉儲溫控區完成過境程序，貨運人員並持續補充乾冰，同時掌握貨盤轉運時效，避免移轉過程受天候、濕度等影響，確保蜜蜂由秋天的南半球至春天的北半球一路旅途順暢。華航表示，配合華航營運班表規劃，第二批蜜蜂於台灣時間4月15日由CI056班機運抵台，銜接當日CI032航班前往溫哥華；第三批蜜蜂預計下周安排載運。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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