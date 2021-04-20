Lilian、Rose Ma、西童、小喬，這些網絡女神全都是業餘攝影師聶三鏡頭下的美女，令不少男生妒忌。畢竟要幫女生拍一張滿意的完美攝影作品，一直以來都是不少男朋友和兵仔的夢魘，但聶三不單從沒驚過，從他IG中更會發現不少女生都會在他鏡頭下乖乖就範，當中更不乏性感大膽大尺度之作，更更重要是，她們都是心甘情願、免費做他的模特兒，確令不少少男羨慕。

從不課金影網絡女神

聶三直言自己從不向模特兒「課金」，攝與被攝，在他和模特兒之間全屬「互惠」關係，不過邀請過程當然也有吃檸檬：「很多人誤會，很多女生也願意讓我拍攝，但其實我也不是拍攝過很多女生，大家亦看不到我平常邀請失敗的情況，我傳出訊息，對方又已讀不回的其實經常發生。」話雖如此，但聶三近來在網上也頗受注目，除了因為IG有不少當紅網絡女神坐陣，更有不少大膽性感相片，加上有網媒請他操刀寫真，業餘來說，已是相當厲害。

而說到請囡囡影相，他就說一字記之曰：「有禮」。他說：「沒有特別，十分直接的，也有不少人問過我如何邀請女生拍攝，而我也不過是直接表達自己的身份和想法，不用說一些沒關係的說話作開場白，可以直白一點，當然語氣上也不能太硬直。」他聽說過一些人是相當沒禮貌，單單一句「可以合作嗎？」「模特兒找攝影師，或攝影師找模特兒也有，好像覺得對方必然知道自己的身份、懂得自己去IG觀看、知道自己是攝影師……其實這是很沒禮貌的行為。邀請時，你至少要讓對方知道自己想做甚麼和自己的身份、找對方合作的原因，這些也是基本要在邀請訊息中提及。」

好像今次訪問拍攝，聶三也要請了業餘模特兒雪兒幫忙，雪兒：「他一開始時已經把目的說得很清晰，也一早表明自己是攝影師、表明平常攝影風格，還有看他的IG大部份相片也很正常，而且拍攝得頗美觀，所以感覺上也不太突兀，便願意和他合作。」據他們說，合作拍攝大多是互惠互利，即是你有模特兒拍攝時，我又能取得漂亮相片，當中沒有金錢交易。不過除了懂得禮貌邀請女生外，攝影技巧當然也是最重要一環，即使不是要約陌生女生拍攝，幫女友拍攝也絕對有用，聶三便給大家一些簡單電話拍攝人像的小貼士。

Tips 1：超廣角「低炒」影長腿

他說不少人有利用「高炒」角度把模特兒拍得更瘦的迷思，但其實這方法只限自拍或近距離拍攝大特寫：「現時大多數電話也有3個鏡頭，使用超廣角鏡頭時其實是需要『低炒』才能把模特兒顯得更高更修長，全部女生也即時變成『九頭身』。不過要留意不用太誇張，否則腳可能會太長而不合比例。」另外也不要以為低炒便會影出雙下巴，其實低炒時只要模特兒微微低頭，把頭髮放在前面，便會影得又高又瘦。不過他提醒用這方法時，要避免把模特兒放在構圖邊位和角位，以免做成過份拉長不合比例的怪相，把模特兒放近構圖中央就不會錯。

Tips 2：多用1：1構圖

IG流行1：1構圖，所以用1：1拍攝也是不錯選擇，令女伴不用再剪裁影響構圖便能upload，一定能加分：「1：1構圖更會自動把畫面剪裁在鏡頭中間，令你在構圖時，局限了你不能把模特兒放在鏡頭邊緣，便不會出現不合比例的拉長情況，不會出現模特兒身體比例不平衡。不過1：1構圖正正方方背景可能會比較沉悶，拍攝時可能要遷就空間感，斜一點拍攝，出現消失點，令空間感強烈一點。」

Tips 3：多用直度拍攝

直度拍攝時，比較容易放置模特兒在鏡頭中的位置，更容易把整個人的比例拉長。因為現時的鏡頭即使是中段焦距，其實也是比較廣角，直度拍攝時模特兒身形便會比較修長。「相反，同樣原因下，橫度拍攝時，如模特兒在構圖兩邊，便容易有拉闊效果，要知道影肥女生是死罪，另外，因鏡頭多設在角位，橫度下，手指亦較容易失誤入鏡，要多加留意。」聶三解說。

Tips 4：自然光好過補光

雪兒說：「我覺得聶三最厲害是懂得利用環境光，不須要經常打燈，因為很多攝影師稍不夠光，便會用外加燈光補光，淡化了場地的自然光。而他就很能掌握陽光，利用光影把模特兒拍得更瘦更美，好像利用光影為模特兒修圖一樣。」聶三說自然光拍攝人像其實最漂亮：「如果你想在陽光以外再增加多一些輔助光源，而身上卻甚麼器材也沒有，其實最簡單模特兒穿上淺色衫已能夠反光；另外一般石屎牆或白地磚，任何淺色的東西也具有反光效果，同樣可多加利用。」

Tips 5：像素高未必好 應活用電話性能

不少人對像素的迷思，就是越高像素相片越漂亮。所以今次我們找來3款主鏡頭像素有差別的手提電話作簡單測試，分別是1,200萬像素的iPhone 12 Pro Max、1.08億萬像素的Samsung S21 Ultra和6,400萬像素的Samsung A52 5G。他實試後覺得：「把相片開成相同1：1大小來看，3部機的情況其實大致相似，細緻度也沒有大分別，加上post上網，分別就更不明顯。」他覺得像素極大跟相片質素沒太大關係，而像素大相信就只是提供了可以裁相的空間，如單純說相片質素，其實一千多萬像素已很足夠：「在光線充足的情況下，像素差異其實並不明顯，尤其是被拍的女生更不會分別得出。反而更要注意的是，不同電話的拍攝特性，特別是HDR的效果，大家同樣在背光環境下拍攝，盡用HDR功能。」他表示，不同品牌風格上也有所不同：「如果在一般狀況下，Samsung拍攝的相片味精感覺明顯比較重，膚色會比較紅潤得多，飽和度或者需要調校得淡一點才會比較自然；而iPhone本身的設定便比較自然得多。」但是在高背光的情況下，想把人物主體推光一點，要靠HDR突出背景，iPhone在高光下的HDR感覺就較Samsung的效果弱，顏色會有一點over，！相反在較弱的背光下，Samsung便味精較重，iPhone會比較自然，所以大家要按自己的電話，而作相應調整。

Tips6：多用曝光補償

他亦提醒可多用電話的曝光補償功能，iPhone和Samsung在這方面各有優劣：iPhone在微調上更好但調節速度較慢；Samsung較難微調，但調整快速，更易捕捉剎那表情。另外他亦覺得可多利用各電話長處拍攝，例如S21 Ultra的10倍變焦除了影景物，也是人物特寫的好幫手。

Tips 7：爬高瞓低扮落力

「如果你不希望被女朋友當成人肉腳架，影過百張相也不能去下一個景點，我建議各位男士，即使只是裝模作樣，也嘗試站高一點，蹲下一點，甚至瞓在地上拍攝，讓對方知道你好像很有心機拍攝，這便是真正的攝影貼士。」他笑說。

影性感相靠溝通

相信有看過聶三IG的，無不被一些性感相吸引：「無論是泳裝還是其他尺度大的相片，又或家居感覺只穿一件襯衣甚至內衣的相片，其實全部都是拍攝前已經溝通過，絕不會是我相約了模特兒，模特兒也不問我拍攝甚麼主題，最後原來約了去酒店房間 ，然後便說我提供了兩件很少布的內衣給你穿，這應該是不可能發生的情況吧。」他說溝通其實正是讓女生信任的最大原因：「我記得一位大師曾經說過，如果你是拍攝人像的話，便絕不能忽略溝通，如果你是不善於溝通或與人相處，便倒不如不要拍攝人像了，我也很認同。」他說攝影作品是需要兩個人互相交流，才能捕捉最出眾的那一面，男生們真的要多多學習。

記者：韓繼聰

編輯：鄒仲安

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