不要借車比女人揸，特別係靚女？很多人都會把女生駕駛和交通意外畫上等號，假設有交通意外發生的時候旁邊有位女生，大眾就會認定該名女生是肇事車主，但其實根本沒有人知道意外經過。ManYi考了車牌10年，她反而認為女生駕駛技術反而會比男生優勝。她選擇駕駛意大利蠍子Fiat Abarth 595作為她的小跑車，選擇跑車款是想證明自己可以與男生平起平坐，不想被性別定型。

鍾情小跑車 車身由紅變粉大蠍子拉花

ManYi因為一次揸車時後方的車輛沒有留意她揸車的速度，結果就撞花ManYi的車。於是ManYi就把原本紅色的Abarth 595改頭換面，把原本是紅色的車身，以不同的粉紅色配搭組合重新噴油。她當初的設計意念就是把分別突出每一個部份，例如汽車引擎蓋使用玫瑰金色、保險桿的部份就轉了亮粉紅色再配襯玫瑰金的徽章以突顯它的蠍子模樣。除了運用顏色的配搭，ManYi還參考了高階的Abarth 695設計出獨一無二的拉花。整部車都是粉紅色為主，再以磨砂玫瑰金作點綴，並以亮粉紅色和鮮紅色配襯白色拉花，令整部車既霸氣之餘又不失可愛感。

ManYi駕駛着耀眼的粉紅色Abarth 595，不少有玩車的朋友都會認得ManYi。看過ManYi在公路上表現的人都一致認同ManYi的駕駛技術。很多車主都會因擔心意外發生不敢輕易借車給別人。但ManYi有一次被車友臨時邀約，她初時以為對方只是想約她一起遊車河。誰不知當她一去到對方就直截了當地說：「落車吧，你揸我個架，我揸你個架。」原來車友曾經在路面上見過ManYi揸車和聽聞過車友群組對她的評價，知道她駕駛技術水平和相信她能處理到路面情況，所以就放心讓素未謀面的ManYi揸他的車。事後車友還稱讚ManYi揸車：「保持快的速度但又唔狼死。」改變了他一直對女生駕駛技術差的偏見。

放棄高匹數拉利聯乘版 寧換棍波操控感

除了車的外形令ManYi愛不釋手外，擁有「最小的超級跑車」稱號的Abarth 595的控制感也令ManYi樂在其中。雖然Fiat有一款和法拉利聯乘的Abarth 695能夠提升更高的匹數，但是熱血的ManYi最終都選擇了擁有5速手動序列式變速箱的Abarth 595。「我享受可以手動轉波的棍波車帶給我的轉波感覺，例如轉低兩個波畀油就可以做到自己想要的速度，感覺似親身喺條路行多過係我控制架車。」ManYi信心滿滿地以「人車合一」形容自己與車的關係，可見她已經可以完全控制這部車的性能。

女生揸車較男生細膽 勝在細心

「女仔同男仔揸車分別可能只係膽量。」ManYi認為好多女生揸車唔夠放膽，雞手鴨腳手騰腳震，導致一坐上車不知所措，給人不利落的感覺。正正因為女生普遍比較細膽，所以她自己揸車時會細心地一眼關七，注意前後左右車主的一舉一動，留意身邊的車會不會突然加速，或留意旁邊的車如何煞車。所以她認為以女生天生的細心的性格特質，只要多加練習，駕駛技術就會比男生優勝。

ManYi雖然都是一個好勝心強的人，但已為人母的她絕不會像男生般爭強好勝。因為女生天生細心的性格，所以會安全地控制車輛，而男生很多時就覺得一定要贏，所以忽略安全問題。開車要快而不惡，ManYi認為首先要了解車的速度感，例如知道旁邊的車速是80公里，預計到不會突然加到100公里，就會用100公里去爬頭，但男生很多時就會在兩架車車罅中爬頭。ManYi覺得這種越線的手法殺氣騰騰，好像摑人一巴。

獨自練習 駕駛技術大大提升

ManYi剛剛考到車牌時和普遍女生一樣都會在公路上感到害怕而不知所措。但是她會自己獨自練習駕駛技術，因為她認為只有獨自一人的情況下才能訓練到處理突發事件的能力。在她練習駕駛的過程中亦曾經遇上停車泊位的問題，當時的她甚至要即時打電話向朋友求救。但是她認為這些都是學習駕駛過程的必經階段，女生毋須介意後方的車輛反應，只須要把自己的駕駛步驟處理妥當。她鼓勵女生多練習，逐漸增加路面經驗和多留意不同的交通意外如何發生，增加對車和別人駕駛態度的了解就能夠提升駕駛技。

Fiat Abarth 595

引擎型式： L4 DOHC 16V渦輪增壓

排氣量（cc）: 1,368

最大馬力（hp）: 135/5,500

最大扭力（kgm）: 21.0/3,000

驅動方式：FF

變速箱型式：5MT

懸吊系統：前：麥花臣 後：扭力樑

煞車系統： 四輪碟煞

採訪：葉韻淇

拍攝：魏名、陳湧

剪接：魏名

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