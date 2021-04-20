疫情下沒法離港旅行，為了滿足旅行的慾望，不少香港人都會在港住酒店Staycation，有些酒店甚至推出各式各樣的Staycation套票優惠，吸引本地人消費。不過疫情未退，不要以為只要避開隔離酒店，就一定衞生安全，酒店最污糟最高危的東西，大部份人都會忽略了。

衞生黑點一：酒店清潔員工易播毒

一般人可能以為酒店房間內的遙控器、電話按鍵，以及電源開關按鈕等地方佈滿最多細菌，可能會在入住時自備酒精消毒，台灣醫學博士黃軒醫師指出，有研究發現，其實客房的清潔人員，才是最容易將病毒從一個房間傳播污染到另一個房間，甚至傳播污染到其他客房及公共區域地方。

客房打掃人員在清潔過程中，容易將病毒從受污染的房間傳播並污染到另一個房間。因為客房清潔人員一般都會推着清潔用品的手推車，到酒店房間逐一打掃清潔，亦會用同一塊抹布等清潔用品，擦拭房間內的物品，如電燈開關、電話按鍵、遙控器、門把等，就會把污染的病毒交叉傳播到不同客房內。

要減少酒店的病毒污染，酒店應盡量使用即棄的清潔用品，例如手套、海綿抹布、清潔用品等，以免污染到其他的客房。另外清潔車應該分乾淨及污糟兩架，分開放置乾淨房間及更換下來的用品，酒店方面亦可能考慮在房間內直接放置消毒用品供住客自己使用。

衞生黑點二：酒店廁所如公廁 浴缸企缸用前要消毒

另外，酒店廁所亦是高危的地方，臨床腫瘤科專科醫生饒家棟曾提醒，應把酒店視作公共場所廁所，因為我們難以得知上一手住客，有沒有蓋廁板沖廁的習慣，如果開着廁板沖廁的話，廁所水甚至大小便，可以噴到六米遠。因此不要隨意依傍洗手間的牆，以及把衣服掛在牆上，最好在使用前，用消毒藥水或酒精濕紙巾，清潔廁板、廁盆內側和洗手盆。另外，浴缸企缸亦相當污糟，其實即使不是疫情關係，亦曾有住客使用酒店浴缸浸浴，結果全家感染了淋病，因此浴缸企缸在使用前都一定要徹底消毒。

資料來源：台灣醫學博士黃軒醫師

撰文：鄭詩詠

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