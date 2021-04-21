周末與毛孩有甚麼好活動？除了帶牠們到郊外玩耍外，與牠們一起逛市集也是一個不錯的選擇。今個周末於淺水灣及長沙灣便有寵物同樂日及領養，兩者均設有手作攤檔售賣多種寵物用品及領養活動，想為毛孩添置新零食、新玩具，又或者想領養毛孩的朋友，不妨到場逛一圈，看看有沒有合眼緣的毛孩吧。

「尖叫吧！寵物嘉年華」

本地市集單位Life Mart與淺水灣臨海商場the pulse合作，於今個周末（4月24及25日）舉辦「尖叫吧！寵物嘉年華」，會場佔地逾4萬呎，以「尖叫雞」作主題，並分為「寵物海景市集」、「尖叫雞主題遊戲區」、「尖叫吧！工作坊」、「尖叫野餐區」、本地設計師主導的「紙品區」及「主子歡樂天地」6個活動，帶毛孩來放電就最適合不過！此外，更設寵物市集，有逾100個本地品牌參加，而大會更安排了免費紅Van接送來往灣仔至the pulse，這樣帶毛孩去玩就更方便了。

活動詳情：

日期：4月24日（六）至25日（日）

時間：1:00pm - 8:00pm

地點：the pulse - 香港淺水灣海灘道28號

「因你完美」領養日

阿棍屋將於今個星期日（4月25日）在長沙灣動物英雄聯盟教育中心舉辧領養活動。因疫情關係導致棄養率上升、領養率下降，不少狗狗仍然等待一個家。如果你打算領養毛孩的話，不妨來到領養日尋找合眼緣的毛孩。現場亦會有寵物攝影公司Five Dots提供慈善攝影活動，為阿棍屋籌募經費。

活動詳情：

日期：4月25日（日）

時間：1:00pm - 5:00pm

地點：動物英雄聯盟教育中心 - 長沙灣麗新商場B1

撰文：Kaming Lee

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