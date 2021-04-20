試想像看見一隻曱甴在枱底爬來爬去，我想大家會先尖叫，後逃跑，更不用說吃飯了。可是若只是有隻烏蠅在你的食物上盤旋， 你大概揮揮手便會繼續吃。外國媒體曾做過一個有趣調查，發現有67%受訪者會繼續吃被烏蠅沾過的食物，但僅得3%的人會繼續吃曱甴爬過的食物。那是因為烏蠅體積較小，大家覺得牠的殺傷力較低，便忽視了牠，但其實烏蠅比蟑螂骯髒2倍，而且更毒更易致病。

烏蠅間接食屎 比蟑螂骯髒2倍

美國控制害蟲公司Orkin的昆蟲學家Dr. Ron Harrison指出，烏蠅是疾病的傳播者，嚴重危害我們的健康，必須要小心提防。烏蠅有很多種，我們一般遇到的是家蠅，是疾病的主要攜帶體。母蠅產卵時，都會選擇在幼蟲想吃的食物上，即糞便，任何動物的排泄物牠們都無任歡迎。糞食性的昆蟲有很多，其幼蟲以吃糞便中的其他昆蟲及幼蟲維生，當母蠅產卵時，會粘上卵中的糞便顆粒，以及與糞便有關的病菌，例如大腸桿菌、沙門氏菌。

母蠅產卵後便會離開尋找食物，牠們與人類一樣，偏愛富蛋白質及澱粉的食物。當牠們取食物時，經常以六隻腳踩踏食物，並吐出唾液與食物攪勻，因此常常會將一些糞便中得到的附加物，甚至病原體攜帶到食物上，污染食物，然後我們就將這些食物吃下肚。沒錯，我們間接地吃屎了，所以烏蠅其實比你想像中更嘔心。

烏蠅轉移細菌 速度只需幾秒

另外，烏蠅還有快得驚人的繁殖能力，從產卵到孵化，只需要24小時，而將細菌轉移到我們的食物中，亦只需要幾秒鐘，更有機會導致你生病。哪曱甴呢？為甚麼牠們沒那麼糟糕？曱甴的好與壞關鍵在於牠的品種。即使曱甴常常出現在食物殘渣或垃圾裏，又可傳播多達40種對人體有害的病菌，如葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌、鏈球菌等，但曱甴通常不會針對出現在人類的食物上，所以與人之間缺乏傳播途徑。

不過最大的差別，還是在於人們普遍更討厭及害怕曱甴，所以會更認真處理及杜絕牠們，所以我們因為接觸到曱甴而患病的機會會較低。總括而言，雖然蒼蠅和曱甴兩樣都是「一擔擔」，但看來還是曱甴略勝一籌。不過 ，如果在吃東西時遇到兩者其一，都是放棄那食物吧。

煮熟烏蠅 病原體大減

感染及傳染病科林緯遜醫生指，昆蟲接觸食物後引致腸胃炎的風險程度，視乎接觸時間長短。「原則上大部份引致腸胃炎的病原體，經高溫烹煮後都會被殺死，致病機會亦大大減低。但某些病原體可能存有毒素，部份毒素能夠耐熱，因此亦不能說煮熟食物便能可百分百杜絕腸胃炎風險。」

若然不幸在進食時發現碗中有烏蠅、曱甴殘駭，林緯遜醫生亦安慰大家不用太緊張，因為致病風險亦未必太高。「就着醫學上的健康風險來說，昆蟲掉進食物中一同煮熟，病原體大部份被殺滅，理論上即使進食了昆蟲也不大會致病。」他補充指，有些人對蟑螂敏感，接觸或食用後，可能會出現過敏反應如皮膚紅腫、痕痒、出疹，甚至氣管敏感等，但這並非食物中毒症狀。

相比起昆蟲傳播，林緯遜醫生指食物中毒更多時是由人類雙手傳播而引致，特別是放室溫的食物，如燒味、壽司等，如食物處理者沒有清潔雙手便接觸食物，細菌如金黃葡萄球菌，便有機會增生並持續製造毒素。「這些毒素是耐熱的，即使翻熱食物，仍然有機會致病。」

民間智慧 屙清屙淨便會好

林緯遜醫生透露：「因腸胃炎去看醫生，醫生通常不鼓勵用特定的藥物例如抗生素來治療。就如老人家所說，把細菌病毒或已形成的毒素排出來，減低致病性，症狀亦會慢慢減少。」所以民間智慧所指「屙乾淨便會好」，其實也有根據的。林緯遜醫生補充，如病人肚瀉次數頻密，但仍感到精神，以及每天也有改善，則不用太緊張。

相反，如果病人症狀嚴重，出現發燒、肚瀉頻密、大便帶血或黏液，即「屙血、屙潺」，或症狀持續三至七天情況亦無改善迹象，便應盡快求醫。林醫生尤其叮囑年長患者要小心，「老人家及患有心血管疾病的人免疫系統較差，沙門氏菌除了可引起腸胃炎外，細菌也可能入血，當細菌去到其他器官如血管和心臟，便有機會造成嚴重的併發症。」

止瀉藥少食為妙 或有反效果

林緯遜醫生勸籲病人勿過早服用止瀉藥物。「部份病原體引致的腸胃炎，在服食止瀉藥後情況會更差。但如果肚瀉導致尷尬情形，病人亦可短暫服食止瀉藥，但病人最好盡量留在家中休息，多喝水、排出病菌。」林緯遜醫生指，腸胃炎的治療以紓緩性為主，藥物針對止嘔止肚痛，部份病人須服用電解質，病人要自行飲水補充水份；嚴重者就應根據醫生指示，才可服食止瀉藥或抗生素。

Reference:

Rentolki. (n.d.). Common Fly Species. Https://Www.Rentokil.Com/. https://www.rentokil.com/hk/flies/species/

WFY. (2014, September 4). Which Is Worse? A Fly Or A Roach In Your Food? WFMY2NEWS. https://www.wfmynews2.com/article/news/local/2-wants-to-know/which-is-worse-a-fly-or-a-roach-in-your-food/83-297957136

撰文：inscie、黃以聲

攝影：張志孟（訪問）

動畫：怪奇

編輯：鄒仲安

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