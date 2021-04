試想像看見一隻曱甴在枱底爬來爬去,我想大家會先尖叫,後逃跑,更不用說吃飯了。可是若只是有隻烏蠅在你的食物上盤旋, 你大概揮揮手便會繼續吃。外國媒體曾做過一個有趣調查,發現有67%受訪者會繼續吃被烏蠅沾過的食物,但僅得3%的人會繼續吃曱甴爬過的食物。那是因為烏蠅體積較小,大家覺得牠的殺傷力較低,便忽視了牠,但其實烏蠅比蟑螂骯髒2倍,而且更毒更易致病。

烏蠅間接食屎 比蟑螂骯髒2倍

美國控制害蟲公司Orkin的昆蟲學家Dr. Ron Harrison指出,烏蠅是疾病的傳播者,嚴重危害我們的健康,必須要小心提防。烏蠅有很多種,我們一般遇到的是家蠅,是疾病的主要攜帶體。母蠅產卵時,都會選擇在幼蟲想吃的食物上,即糞便,任何動物的排泄物牠們都無任歡迎。糞食性的昆蟲有很多,其幼蟲以吃糞便中的其他昆蟲及幼蟲維生,當母蠅產卵時,會粘上卵中的糞便顆粒,以及與糞便有關的病菌,例如大腸桿菌、沙門氏菌。

母蠅產卵後便會離開尋找食物,牠們與人類一樣,偏愛富蛋白質及澱粉的食物。當牠們取食物時,經常以六隻腳踩踏食物,並吐出唾液與食物攪勻,因此常常會將一些糞便中得到的附加物,甚至病原體攜帶到食物上,污染食物,然後我們就將這些食物吃下肚。沒錯,我們間接地吃屎了,所以烏蠅其實比你想像中更嘔心。

烏蠅轉移細菌 速度只需幾秒

另外,烏蠅還有快得驚人的繁殖能力,從產卵到孵化,只需要24小時,而將細菌轉移到我們的食物中,亦只需要幾秒鐘,更有機會導致你生病。哪曱甴呢?為甚麼牠們沒那麼糟糕?曱甴的好與壞關鍵在於牠的品種。即使曱甴常常出現在食物殘渣或垃圾裏,又可傳播多達40種對人體有害的病菌,如葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌、鏈球菌等,但曱甴通常不會針對出現在人類的食物上,所以與人之間缺乏傳播途徑。

不過最大的差別,還是在於人們普遍更討厭及害怕曱甴,所以會更認真處理及杜絕牠們,所以我們因為接觸到曱甴而患病的機會會較低。總括而言,雖然蒼蠅和曱甴兩樣都是「一擔擔」,但看來還是曱甴略勝一籌。不過 ,如果在吃東西時遇到兩者其一,都是放棄那食物吧。

煮熟烏蠅 病原體大減

感染及傳染病科林緯遜醫生指,昆蟲接觸食物後引致腸胃炎的風險程度,視乎接觸時間長短。「原則上大部份引致腸胃炎的病原體,經高溫烹煮後都會被殺死,致病機會亦大大減低。但某些病原體可能存有毒素,部份毒素能夠耐熱,因此亦不能說煮熟食物便能可百分百杜絕腸胃炎風險。」

若然不幸在進食時發現碗中有烏蠅、曱甴殘駭,林緯遜醫生亦安慰大家不用太緊張,因為致病風險亦未必太高。「就着醫學上的健康風險來說,昆蟲掉進食物中一同煮熟,病原體大部份被殺滅,理論上即使進食了昆蟲也不大會致病。」他補充指,有些人對蟑螂敏感,接觸或食用後,可能會出現過敏反應如皮膚紅腫、痕痒、出疹,甚至氣管敏感等,但這並非食物中毒症狀。

相比起昆蟲傳播,林緯遜醫生指食物中毒更多時是由人類雙手傳播而引致,特別是放室溫的食物,如燒味、壽司等,如食物處理者沒有清潔雙手便接觸食物,細菌如金黃葡萄球菌,便有機會增生並持續製造毒素。「這些毒素是耐熱的,即使翻熱食物,仍然有機會致病。」

民間智慧 屙清屙淨便會好

林緯遜醫生透露:「因腸胃炎去看醫生,醫生通常不鼓勵用特定的藥物例如抗生素來治療。就如老人家所說,把細菌病毒或已形成的毒素排出來,減低致病性,症狀亦會慢慢減少。」所以民間智慧所指「屙乾淨便會好」,其實也有根據的。林緯遜醫生補充,如病人肚瀉次數頻密,但仍感到精神,以及每天也有改善,則不用太緊張。

相反,如果病人症狀嚴重,出現發燒、肚瀉頻密、大便帶血或黏液,即「屙血、屙潺」,或症狀持續三至七天情況亦無改善迹象,便應盡快求醫。林醫生尤其叮囑年長患者要小心,「老人家及患有心血管疾病的人免疫系統較差,沙門氏菌除了可引起腸胃炎外,細菌也可能入血,當細菌去到其他器官如血管和心臟,便有機會造成嚴重的併發症。」

止瀉藥少食為妙 或有反效果

林緯遜醫生勸籲病人勿過早服用止瀉藥物。「部份病原體引致的腸胃炎,在服食止瀉藥後情況會更差。但如果肚瀉導致尷尬情形,病人亦可短暫服食止瀉藥,但病人最好盡量留在家中休息,多喝水、排出病菌。」林緯遜醫生指,腸胃炎的治療以紓緩性為主,藥物針對止嘔止肚痛,部份病人須服用電解質,病人要自行飲水補充水份;嚴重者就應根據醫生指示,才可服食止瀉藥或抗生素。

