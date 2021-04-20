許多台灣人返鄉或外出旅遊時都會帶着心愛的寵物一同搭車，不論是客運、台鐵、高鐵抑或是捷運，針對攜帶寵物乘車都有相關限制規定。有一名網友抱怨，日前用高鐵規定的寵物提籃裝着飼養的鬣蜥準備搭車，剛過閘門就被站務人員攔下。對方表示只有「貓狗鼠兔龜」可以上車，並說「蜥蜴會讓人心生恐懼，所以不准搭」，禁止她帶鬣蜥搭車。

該名網友在Facebook群組「爆怨公社」發文表示，日前帶飼養的鬣蜥準備搭乘高鐵，剛過閘門就被站務人員攔下。對方告知只有「貓狗鼠兔龜」可以上車，蜥蜴類不能帶上車。她詢問站務人員原因，對方卻回應：「因為貓狗比較可愛所以可以搭，但蜥蜴會讓人心生恐懼所以不准搭」。站務人員說法讓她完全不能接受，抱怨表示「什（甚）麼時候一個非常主觀的判定可以變成一個公共交通運輸的規定了？」、「可不可愛？顏值判定？你們高鐵親口說出因為不可愛所以禁止搭乘？請問這樣跟白人歧視黑人有什（甚）麼差別？」。該名網友說，她帶的鬣蜥並非危險物種，且沒有毒，甚至像雕像一樣根本不太會動，也不會叫，大小就跟手掌一樣大而已。這些年來她經常帶着鬣蜥搭乘捷運四處走，但從沒被捷運站務人員攔下過，遇到的乘客反應也幾乎是好奇甚至是喜歡，第一次遇到高鐵站務人員以「會害乘客心生恐懼，所以不准搭」為由拒絕她攜帶上車。

許多網友看了文章後，也為該名網友抱不平，留言指責「高鐵在這種事的確該探討」、「看照片是關在籠子裡（裏）的，我覺得沒關係」、「站務人員那是三小回覆啊！就說規定的就好了 扯那什（甚）麼鬼」、「怕，但是不可以用顏值來評鑑搭乘的規則，太沒水準了啦⋯⋯」、「看照片是關在籠子裡（裏）的，我覺得沒關係」、「很可愛~也不會吵鬧亂叫」，不過也有些網友支持高鐵站務人員做法，「說真的，我看到也會怕！」、「支持別帶『恐怖寵物』……」、「乘客須知有規定，得按人家的規定搭乘」、「高鐵要聽妳的？」。

高鐵官網的乘車須知中攜帶動物乘車限制只註明，高鐵車站與列車原則上不得攜帶動物進入。旅客若有攜帶犬、貓、龜、兔、魚蝦類，或高鐵同意之其他不妨害公共安全、公共衞生與公共安寧，無異味之動物，且完固包裝規定的尺寸容器內，無糞便、液體漏出之虞者就可攜帶；另外，乘車須知中也只明文限制鳥禽類動物禁止攜帶，未明確規定禁止攜帶鬣蜥。

台灣高鐵公司表示，乘車須知列明，原則上不得攜帶動物進入，目前僅開放可攜帶之動物類別為犬、貓、龜、兔、魚、蝦六類，且須安置於長、寬、高尺寸小於55公分、45公分、38公分之容器內，全程不離開容器內部，且包裝需完固無糞便、液體漏出之虞，並置放於座位下方空間，每一位購票旅客以攜帶一件為限。以上相關規定均於車站明顯處及企業網站上清楚公告。高鐵公司指出，高鐵列車主要以載送旅客為主，在不妨礙其他旅客及營運安全前提下，高鐵公司願盡量提供旅客服務。但考量每位旅客對寵物之接受度不同，以及列車空間有限，經評估後開放以上六類寵物。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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