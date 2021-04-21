香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Tan Tan。

名字：Tan Tan

品種：短毛家貓

性別：雄性

年齡：7歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 505108

晶片編號：604 566 577

Tan Tan是隻超級愛說話的貓咪，每次一見到人都總會喵個不停。牠會直直地看着你的眼睛，然後向你訴說想被你摸摸的心情。當你的手放在Tan Tan面前時，牠更會不停蹭來蹭去，跟你撒嬌似的。另外，懶洋洋的牠亦喜歡在人少的時候待在高處休息片刻。雖然Tan Tan很享受與別人說話，但牠卻不太喜歡太嘈雜的環境，是隻對聲音較為敏感的貓貓。如果你對Tan Tan有興趣，歡迎你來中心探望牠。

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年4月19日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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