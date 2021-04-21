一提到念珠菌，不少女士便會毛骨悚然。根據統計顯示，70%女性一生中感染最少一次念珠菌陰道炎（Candidiasis），其中不少女士甚至在一年內重複感染。雖然念珠菌陰道炎可以透過藥物治療，但很容易復發，令不少女士感到非常困擾。近期坊間流傳一種食療，聲稱可以對抗念珠菌，甚至能把此症根治。

坊間流傳的抗念珠菌飲食法（The Candida Diet），提倡戒食多種有利真菌生長的食物。推崇者相信避免這些食物能「餓死」念珠菌，令念珠菌無法生長。

坊間流傳 8大抗念珠菌飲食法

1. 避免所有添加糖，如砂糖、蜜糖；

2. 避免大部份水果；低醣質水果如牛油果、檸檬除外；

3. 避免含麩質的食物，如由小麥、大麥、黑麥製成的麵包、麵食、糕餅；

4. 避免大部份奶製品，如牛奶、芝士；

5. 避免加工食物，如香腸、火腿；

6. 避免咖啡因及酒精；

7. 避免易發霉的果仁和種子，如花生、腰果；

8. 多進食發酵食品，如泡菜、乳酪。

孕婦及糖尿病患感染風險較高

要辨明此飲食法是否有效，我們要先了解念珠菌陰道炎的成因。念珠菌陰道炎常見於生育年齡的女士，是由於一種名為「白色念珠菌」的真菌在陰道過度增生所致。正常女性陰道本身存有少量念珠菌，但當陰道的酸鹼度受免疫力下降、荷爾蒙改變等因素影響時，陰道的益菌和壞菌數量失衡，念珠菌大量繁殖，引發感染。因此，服用抗生素、懷孕媽媽、糖尿病患者等人士一般感染風險較高。

飲食與念珠菌相關的科學研究至今仍十分有限，目前還未有足夠證據證實戒糖或任何一種食物對抑制念珠菌有效。然而，已知的是念珠菌感染與自生免疫力息息相關。從營養角度來看，此食療的部份建議，如避免進食添加糖、加工食品和酒精及多攝取益生菌等，對於抗炎、維持免疫力的確有益處，但由於此飲食模式過份限制食物的選擇，長期跟從有機會令身體缺乏鈣質、維他命C、A、B等微量營養素，令免疫力反而因此而變差。再者，在實際層面，此類過度嚴苛的飲食模式很難長期持續進行。

均衡多元飲食更重要

其實，女士們若想免疫系統運作正常，何不嘗試均衡、多元的飲食，以確保攝取足夠營養素？各種有助鞏固免疫力的營養素其實存在於不同的天然食物中。例如，蔬菜水果能提供豐富維他命C；深海魚和雞蛋提供豐富蛋白質和維他命D；肉類、海鮮、豆腐和果仁等含豐富鋅、硒質；而乳酪、克非爾（Kefir，酸奶的一種）等奶類食品則含益生菌，有助改善腸道環境。

縱使現今科學對念珠菌感染與飲食之間的關係仍未完全了解，我們可以透過均衡、多樣化、以天然食物為主的健康飲食，再配合恒常運動和足夠的睡眠來為身體的防禦系統打好根基。

撰文：加拿大註冊營養師何芍欣（香港營養師協會）

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