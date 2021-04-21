皮膚長出圓狀凸起的東西，用力一擠或擠出白色有異味的分泌物，這可能是俗稱「粉瘤」的表皮囊腫。不少人誤當粉瘤為暗瘡、粉刺，如強行擠出分泌物或會導致發炎，有外科醫生指嚴重或須透過手術切除，而現今以微創手術切除粉瘤，傷口較傳統手術的細，減少手術對皮膚的術後影響。

誤當粉瘤為暗瘡 3年後越變越大須手術切除

現年39歲的劉小姐，面部在約3年前長出凸起的圓狀物，起初細小得如普通暗瘡，有時劉小姐會自行擠它，「擠出分泌物後雖然變平，但過了七、八日後，它又會再凸出來。」雖然凸起的圓狀物不痛不癢，但在今年越變越大，大得如手指甲般，影響外觀，故她有時也會多塗粉底液以作遮蓋，「該東西令我變得不愛拍照，從前我很喜歡照相的，但現在因凸了出來，我覺得很難看。」

所以她向皮膚科醫生求診，並確診為粉瘤。由於她的粉瘤位於面部，她害怕手術切除會留疤，故醫生建議她可注射類固醇來改善問題，惟注射了兩次仍不見效，「我不想越來越醜。」最後她把心一橫進行手術切除粉瘤，傳統手術的傷口或較大，故她選擇進行微創手術，傷口及留疤的機會也較細。

粉瘤屬良性皮膚問題 表皮或有黑白小點

外科專科醫生陳東飛表示，粉瘤屬良性皮膚問題，成因是表皮層細胞深入了真皮層，表皮細胞繼續分泌角質蛋白，長久積聚造成腫脹。大多早期粉瘤也是不痛不癢，表面亦與正常皮膚無異，沒有任何症狀，如真的難以分辨，就可能要進行超聲波或影像判斷。

陳東飛醫生指部份粉瘤的表皮中間可能有黑色或白色小孔，但有時細小得肉眼難以看見，「這是粉瘤細胞向下積聚的源頭，如用力擠它，或可從小孔中擠出皮膚分泌物。」所擠出的分泌物氣味較刺鼻，「皮膚有很多分泌物，有時也會有細菌滋生，細菌把分泌物分解，形成脂肪酸、氨基酸，就會造成典型、較刺鼻的異味。」

他續指，部份粉瘤的成因是在手術後縫合傷口時，表皮細胞進入傷口，或因意外創傷造成傷口，但絕大部份粉瘤仍是成因不明，它的大小由數毫米至十多厘米不等，好發於胸部、面部、背部及手，而手掌及腳掌則極少見。粉瘤也可能慢慢增大，生長速度因人而異，這因粉瘤的表皮細胞有生長能力，而皮膚亦會分泌蛋白質，「平時分泌物可在體外排走，但粉瘤的分泌物在內包着，排不走，就會越積越多。」

粉瘤為囊腫有包膜 強擠粉瘤易發炎復發

不少人也誤當粉瘤為暗瘡，到底兩者有何分別呢？陳東飛醫生解釋，粉瘤會隨時間增大，多為呈圓形的球狀物，以及是皮下腫脹，亦有一個完整的包膜，為膜中的細胞分泌角質蛋白慢慢累積而成；而暗瘡多長在面部或胸部，其因皮脂分泌過多，堵塞毛孔所致。

如患者強行擠出粉瘤中的分泌物，而不取走包膜，則較易復發。陳東飛醫生認為患者未必可擠出所有分泌物，而擠壓時所施加的壓力或會擠破包膜，令皮膚分泌物在皮下滲漏，產生如紅、腫、痛的炎症反應，如被細菌感染，就會導致含膿，形成膿腫。雖然排走分泌物，可在短時間內縮細粉瘤，但它又會慢慢累積分泌物，是不能根治問題。

早期服抗生素控制炎症

如發現自己長出粉瘤，但無任何症狀，陳東飛醫生建議可進行保守治療觀察；如早期開始出現炎症反應，但尚未開始含膿，大多會先服用抗生素來控制炎症，避免細菌感染再惡化。

但如粉瘤含膿，即使口服或靜脈注射抗生素，也未必能消除，就須進行手術放膿，把含膿的組織排走，這稱為引流術，但大多醫生或只進行放膿手術，以控制炎症，「發炎時會紅腫，連正常組織也會有炎症反應，進行手術時，如醫生想切除完整的包膜，通常傷口及創傷也會較大。」如醫生真的嘗試清除粉瘤包膜，但因組織已腫及變脹，切除過程或會令炎症組織擴散至正常皮膚，故多數在放膿期間，徹底清除包膜的機會並不如沒發炎般徹底。

另外，如屬初期粉瘤，只是皮膚分泌物及異物刺激身體導致炎症反應，無細菌感染，這就可注射類固醇，但如已出現細菌感染或含膿，注射類固醇可能反而令情況變差，「因為類固醇有局部壓抑身體免疫系統反應的功能。」

微創手術傷口細減留疤風險

在手術治療方面，傳統粉瘤切除手術把粉瘤的包膜連同分泌物一起切除，這可減低復發機會，但如把整個完整包膜切除，傷口或會比原本的粉瘤大，陳醫生舉例指如果粉瘤是2厘米，進行傳統手術切除，傷口或需2.5厘米，甚至3至4厘米，才可完整不弄穿粉瘤而擠走分泌物，但因傳統手術切除整個包膜，故復發機會相對較低，有醫學文獻指復發率約3%。

而現今的微創粉瘤消除術，先排走粉瘤內的分泌物，令它自然收縮，在收縮後就可把粉瘤包膜及分泌物分開取走，傷口相對較細，為2至4毫米不等，洞的大小足以排走分泌物，亦可通過分泌物把內裏的包膜逐漸取走，如包膜較小，有時也可完整取走囊腫，有醫學文獻指復發率約3%。而兩者也須進行麻醉及開傷口，「但有時或因傷口較細，醫生縫合傷口的時間更短，或較傳統手術時間更短。」

傷口癒合平均需一星期 疤痕體質可用除疤貼防留疤

陳東飛醫生表示患者在手術翌日已可正常活動，但傷口癒合的平均時間為一星期。他補充，如傷口在皮膚張力不大的位置如面部，一般在一星期後，皮膚已癒合及可拆線；但如傷口位於四肢，因活動幅度較大，大多在兩星期才拆線。

而手術後亦應做回清潔，保持傷口乾淨，並確保在無菌情況。部份人士可能是疤痕體質或易有蟹足腫，陳東飛醫生指這視乎粉瘤的生長位置，如生長在蟹足腫的高危位置，如胸部、背部、手臂等皮膚張力較大的位置，形成蟹足腫的機會較大，「皮膚表皮創傷也會導致蟹足腫，如有粉瘤、發炎，再完成手術，可能機會更大。」對於疤痕體質或易有蟹足腫的患者，他建議在術後可使用除疤貼、除疤膏，或再進行壓力治療如在手臂四肢穿上壓力套等，預防疤痕增生及蟹足腫。

參考資料：Alijanpour, A., Alijanpour, K., & Alijanpour, K. (2018). Comparison of the surgical outcomes of minimal excision and elliptical excision techniques in treating epidermal inclusion cysts: a prospective randomized study. Shiraz E-Medical Journal, 19(3).

記者：鍾卓瑜

拍攝：蕭志南、伍永健

編輯：鄒仲安

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