皮膚長出圓狀凸起的東西,用力一擠或擠出白色有異味的分泌物,這可能是俗稱「粉瘤」的表皮囊腫。不少人誤當粉瘤為暗瘡、粉刺,如強行擠出分泌物或會導致發炎,有外科醫生指嚴重或須透過手術切除,而現今以微創手術切除粉瘤,傷口較傳統手術的細,減少手術對皮膚的術後影響。

誤當粉瘤為暗瘡 3年後越變越大須手術切除

現年39歲的劉小姐,面部在約3年前長出凸起的圓狀物,起初細小得如普通暗瘡,有時劉小姐會自行擠它,「擠出分泌物後雖然變平,但過了七、八日後,它又會再凸出來。」雖然凸起的圓狀物不痛不癢,但在今年越變越大,大得如手指甲般,影響外觀,故她有時也會多塗粉底液以作遮蓋,「該東西令我變得不愛拍照,從前我很喜歡照相的,但現在因凸了出來,我覺得很難看。」

所以她向皮膚科醫生求診,並確診為粉瘤。由於她的粉瘤位於面部,她害怕手術切除會留疤,故醫生建議她可注射類固醇來改善問題,惟注射了兩次仍不見效,「我不想越來越醜。」最後她把心一橫進行手術切除粉瘤,傳統手術的傷口或較大,故她選擇進行微創手術,傷口及留疤的機會也較細。

粉瘤屬良性皮膚問題 表皮或有黑白小點

外科專科醫生陳東飛表示,粉瘤屬良性皮膚問題,成因是表皮層細胞深入了真皮層,表皮細胞繼續分泌角質蛋白,長久積聚造成腫脹。大多早期粉瘤也是不痛不癢,表面亦與正常皮膚無異,沒有任何症狀,如真的難以分辨,就可能要進行超聲波或影像判斷。

陳東飛醫生指部份粉瘤的表皮中間可能有黑色或白色小孔,但有時細小得肉眼難以看見,「這是粉瘤細胞向下積聚的源頭,如用力擠它,或可從小孔中擠出皮膚分泌物。」所擠出的分泌物氣味較刺鼻,「皮膚有很多分泌物,有時也會有細菌滋生,細菌把分泌物分解,形成脂肪酸、氨基酸,就會造成典型、較刺鼻的異味。」

他續指,部份粉瘤的成因是在手術後縫合傷口時,表皮細胞進入傷口,或因意外創傷造成傷口,但絕大部份粉瘤仍是成因不明,它的大小由數毫米至十多厘米不等,好發於胸部、面部、背部及手,而手掌及腳掌則極少見。粉瘤也可能慢慢增大,生長速度因人而異,這因粉瘤的表皮細胞有生長能力,而皮膚亦會分泌蛋白質,「平時分泌物可在體外排走,但粉瘤的分泌物在內包着,排不走,就會越積越多。」

粉瘤為囊腫有包膜 強擠粉瘤易發炎復發

不少人也誤當粉瘤為暗瘡,到底兩者有何分別呢?陳東飛醫生解釋,粉瘤會隨時間增大,多為呈圓形的球狀物,以及是皮下腫脹,亦有一個完整的包膜,為膜中的細胞分泌角質蛋白慢慢累積而成;而暗瘡多長在面部或胸部,其因皮脂分泌過多,堵塞毛孔所致。

如患者強行擠出粉瘤中的分泌物,而不取走包膜,則較易復發。陳東飛醫生認為患者未必可擠出所有分泌物,而擠壓時所施加的壓力或會擠破包膜,令皮膚分泌物在皮下滲漏,產生如紅、腫、痛的炎症反應,如被細菌感染,就會導致含膿,形成膿腫。雖然排走分泌物,可在短時間內縮細粉瘤,但它又會慢慢累積分泌物,是不能根治問題。

早期服抗生素控制炎症

如發現自己長出粉瘤,但無任何症狀,陳東飛醫生建議可進行保守治療觀察;如早期開始出現炎症反應,但尚未開始含膿,大多會先服用抗生素來控制炎症,避免細菌感染再惡化。

但如粉瘤含膿,即使口服或靜脈注射抗生素,也未必能消除,就須進行手術放膿,把含膿的組織排走,這稱為引流術,但大多醫生或只進行放膿手術,以控制炎症,「發炎時會紅腫,連正常組織也會有炎症反應,進行手術時,如醫生想切除完整的包膜,通常傷口及創傷也會較大。」如醫生真的嘗試清除粉瘤包膜,但因組織已腫及變脹,切除過程或會令炎症組織擴散至正常皮膚,故多數在放膿期間,徹底清除包膜的機會並不如沒發炎般徹底。

另外,如屬初期粉瘤,只是皮膚分泌物及異物刺激身體導致炎症反應,無細菌感染,這就可注射類固醇,但如已出現細菌感染或含膿,注射類固醇可能反而令情況變差,「因為類固醇有局部壓抑身體免疫系統反應的功能。」

微創手術傷口細減留疤風險

在手術治療方面,傳統粉瘤切除手術把粉瘤的包膜連同分泌物一起切除,這可減低復發機會,但如把整個完整包膜切除,傷口或會比原本的粉瘤大,陳醫生舉例指如果粉瘤是2厘米,進行傳統手術切除,傷口或需2.5厘米,甚至3至4厘米,才可完整不弄穿粉瘤而擠走分泌物,但因傳統手術切除整個包膜,故復發機會相對較低,有醫學文獻指復發率約3%。

而現今的微創粉瘤消除術,先排走粉瘤內的分泌物,令它自然收縮,在收縮後就可把粉瘤包膜及分泌物分開取走,傷口相對較細,為2至4毫米不等,洞的大小足以排走分泌物,亦可通過分泌物把內裏的包膜逐漸取走,如包膜較小,有時也可完整取走囊腫,有醫學文獻指復發率約3%。而兩者也須進行麻醉及開傷口,「但有時或因傷口較細,醫生縫合傷口的時間更短,或較傳統手術時間更短。」

傷口癒合平均需一星期 疤痕體質可用除疤貼防留疤

陳東飛醫生表示患者在手術翌日已可正常活動,但傷口癒合的平均時間為一星期。他補充,如傷口在皮膚張力不大的位置如面部,一般在一星期後,皮膚已癒合及可拆線;但如傷口位於四肢,因活動幅度較大,大多在兩星期才拆線。

而手術後亦應做回清潔,保持傷口乾淨,並確保在無菌情況。部份人士可能是疤痕體質或易有蟹足腫,陳東飛醫生指這視乎粉瘤的生長位置,如生長在蟹足腫的高危位置,如胸部、背部、手臂等皮膚張力較大的位置,形成蟹足腫的機會較大,「皮膚表皮創傷也會導致蟹足腫,如有粉瘤、發炎,再完成手術,可能機會更大。」對於疤痕體質或易有蟹足腫的患者,他建議在術後可使用除疤貼、除疤膏,或再進行壓力治療如在手臂四肢穿上壓力套等,預防疤痕增生及蟹足腫。

