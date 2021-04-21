現於倫敦就讀高中的Grace是愛爾蘭人，自2016年起在網上自學廣東話。通曉六種語言的她，2019年5月開設YouTube頻道，分享學習語言心得。五個月前Grace分享她在唐人街茶樓以流利廣東話點餐的影片，吸引了36.6萬人收看。現時頻道已有逾50條影片，1.3萬人訂閱。雖然學廣東話已四年，但甚有語言天份的Grace仍坦言︰「學廣東話真係好難。」

四年前，Grace作客朋友家，由於朋友的家人只懂廣東話，她為了與主人家溝通，遂開始從網上了解廣東話的發音，從此展開與廣東話的緣份。雖然網絡世界的資訊看似無窮無盡，但原來學廣東話的教材和資源並不多。Grace表示曾因此放棄學廣東話，「如果你沒有一個老師，自己學廣東話，真的很難找到資源。」Grace在英國沒有香港朋友，她的「廣東話老師」除了香港的電視劇和廣東歌，便只有從應用程式上認識的網友。Grace每次與來自香港的網友通訊，都會爭取時間與朋友對話，說上至少半小時的廣東話，她亦從中得知香港的情況。雖然經歷了種種障礙，但是Grace不但沒有氣餒，反而萌生了開設YouTube頻道教授廣東話和分享學習廣東話心得的念頭，令想學習廣東話的人，不會再遇到她經歷過的困難。

曾被九聲嚇退 獲港人讚犀利

雖然Grace只是利用拼音學習廣東話，不會寫繁體字，但是她對廣東話的認知並不比香港人少，還對粵語發音有不少的意見，認為粵語的九聲嚇退不少有心學習廣東話的人，她說︰「其實我不喜歡說廣東話有『九聲』，我喜歡說它有『六聲』。如果有人想學廣東話，然後他們知道有九聲，可能會認為廣東話太難而放棄。」除了對發音有研究，她還懂得不少潮語，「例如今日我好hea ，對不對？」Grace又說廣東話最難的地方， 是句子結尾的語氣和助詞，「呀、噃、㗎、嘅、囉」等字，雖然發音差不多，但是配在相同的句子上卻可以有截然不同的意思，考起不少外國人。

為了確保觀眾每星期都可以看到頻道的更新，每個星期六，Grace都會拍攝數條影片，再剪接和加上字幕，花了不少精神和時間。對就讀高中的Grace來說，要兼顧學業和短片製作並不容易，但是網友窩心的留言使她沒有放棄。Grace很感激每一位曾經鼓勵和欣賞她的觀眾，這推動她繼續營運頻道，「我以前認為自己的廣東話不流利，但是很多香港人告訴我，『Grace你好犀利』。我覺得YouTube給予我信心，很多香港人留言說，他們對於我學習廣東話覺得很感動，我真的很開心。」

媽媽支持 「廣東話很美麗」

Grace的媽媽也有訂閱女兒的YouTube頻道，是她最忠實的支持者，對於Grace用上了大量時間學習外語，Grace的媽媽表示不擔心她因此荒廢學業，「最初我以為學廣東話會影響她的學業，但是並沒有。她在公開考試中表現得很好，考獲11科A*。」在英國公開考試GCSE中，學生一般報考8至9科，成績分為A*至G，A*是最高的級別。儘管在公開考試中取得非常優異的成績，但是對於未來，Grace仍然沒有肯定的答案︰「我知道自己不想做醫生和律師，將來我可能會成為一名YouTuber。」雖然不少資優生的父母會對子女未來的職業有所期望，但是Grace的媽媽不介意女兒將來沒有穩定的職業，「如果她最後說她想成為YouTuber，只要她做得開心，我會百分百支持她。」

Grace不但認真學習廣東話和盡力了解香港文化，而且還十分關注廣東話越來越少人講的情況，擔心廣東話有朝一日會消失。「我覺得好傷心，廣東話是很美麗的語言。」她聽說在中國廣東省有人不懂得講廣東話，或者小朋友從學校回家後不想講廣東話，她為此感到十分可惜。「我不想廣東話死，我希望更多年輕人學廣東話，以及愛廣東話。」

現時Grace還未懂得寫繁體字，她表示會繼續學習，知道即使學習廣東話很難，但只要不放棄，就一定會成功。Grace從與香港的網友交流中得知很多香港的資訊，談到香港最近的情況，她表示關心，更呼籲未來移民來英國的香港人與她成為朋友。「我很希望認識更多香港人，和我做朋友，我們可以說廣東話和英文！」

YouTube頻道：Guresu

撰文、攝影：廚職背遊梁芷靈

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