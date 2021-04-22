東京迪士尼早前宣佈加入新設施「夢幻樂園森林劇場」，是東京迪士尼樂園第一座室內型歌舞劇廳。另外迪士尼海洋2023年將開設新園區「Fantasy Springs」，包羅《魔雪奇緣》（Frozen）、《魔髮奇緣》（Tangled）及《小飛俠》（Peter Pan）3大電影動畫世界！「Fantasy Springs」（夢幻之泉）是迪士尼海洋的第8個園區，佔地14萬平方，分成上述3個區域，合共有4個遊樂設施、3間餐廳及1間零售店。

3大區域重現電影畫面

《魔雪奇緣》區以故事中的北歐阿德爾王國作舞台，重現Elsa的冰雪城堡及阿德爾王國城堡，旅客將會登上雪橇感受Anna及Elsa之間的動人劇情，共遊冰上世界又或到冰雪餐廳大快朵頤。

《魔髮奇緣》區設計成樂佩公主（Rapunzel）所居住的森林深處及高塔，設有電影中惡霸長駐的醜小鴨酒館，而更重要是玩樂設施將會重現經典天燈浪漫場境！

至於家傳戶曉的《小飛俠》區則有2個遊樂設施，其中一個是坐船渡河、並在夢幻島上飛翔，解救被海盜搶走的弟弟約翰，當中大戰連場非相刺激。另外的遊樂設施是以精靈山谷（Pixie Hollow）為主題，造訪妖精們的居住處。

新設夢幻之泉酒店

東京迪士尼有反斗奇兵新酒店外，迪士尼海洋亦會配合夢幻之泉新園區設新酒店。酒店一共有475間客房，有家庭客房（Deluxe Type）及最高級的豪華客房（Luxury Type），整幢風格以狀麗奇幻、具魔法感為主調，讓住客彷似變成當中的奇幻人物。

資料來源：Tokyo Disney Resort

撰文：周伯臻

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）