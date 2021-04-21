不少人家中都有不同品種的毛孩，有的相處融洽，有的則如火星撞地球。不過位於南非的這一對毛孩，應該是感情很要好！因為當同伴不小心掉下泳池後，另一隻狗狗竟不離不棄相伴，更試圖營救，最後成功拯救同伴上岸！

事發於南非博克斯堡（Boksburg），一隻松鼠狗Chucky在泳池附近散步時，因不小心前腳踏空而跌入泳池，因牠體形太小、手腳太短而無法自行上岸，一直在泳池中苦苦掙扎。此時，屋主另一隻毛孩鬥牛犬Jessie發現同伴跌落水後，不斷圍着泳池轉圈，試圖營救Chucky上水。經過三十多分鐘的努力之後，終於將牠拖上泳池邊。

毛孩的主人Byron表示這是一個奇蹟，因為事發時他跟妻子也不在家中，如果沒有Jessie幫忙，已年屆13歲的Chucky便可能因此到彩虹橋的了。為避免再發生同類型事件及安全起見，他們在泳池邊加裝了防護罩，這樣兩隻毛孩便不會再次掉下去了。

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資料來源：wsbt

撰文：Kaming Lee

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