今集分真假的主題是鑽石，不過比較特別的是，這次要分辨的鑽石都是真鑽石，分別在於它們是天然鑽石及培育鑽石。培育鑽石近年很流行，有些地區會稱之為合成鑽石、實驗室鑽石，甚至科技鑽石和未來鑽石。

培育鑽石的折射率和硬度相同

培育鑽石與天然鑽石的售價相差頗遠，但有些地區甚至會把培育鑽石定義為真鑽石，以同等卡數、顏色、淨度和切割相若讓人盲測，也不可能猜測出那一顆是培育鑽石。化學博士K Kwong也表示難以分辨，一般正常人以高倍數鏡認真看，也分辨不到，因為是否人工或天然，不一定會影響鑽石的閃耀程度，更大的可能是切割的手工不一樣引致。

「培育鑽石便是鑽石，鑽石最重要是它持久不變，即是硬度，不容易磨花，但鑽石還要漂亮，即是有光芒，光芒即是它的折射率，天然鑽石和培育鑽石的折射率是一模一樣，均是高折射率的物質。」高折射率的物質還有蘇聯石和莫桑石，但那些物質的硬度不夠，終會被磨花，存放時間久便有機會失去光芒。因此現今高折射率又耐磨的只有鑽石，但天然鑽石較為稀罕，而人工鑽石的結構和天然鑽石一樣，而且有相同折射率，因此可以模仿天然鑽石的所有特質。

相同的鑽石體系 差4至5倍的價錢

培育鑽石的樣子可以沒有分別的，更重要取決於它們的4C等級，即克拉（Carat）、顏色（Colour）、淨度（Clarity）和切工（Cut），培育鑽石也可以像天然鑽石一樣，切割出不同的形狀，而且利用放大鏡也可看到鑽石的腰碼。2019年美國和日本甚至把兩者都定義為「Nature Diamond自然鑽石、真鑽石」，而且同樣有世界各地的寶石鑒證，包括最大的寶石鑒證機構GIA和IGI，鑒證證書上會列明鑽石是天然鑽石（Natural Diamond）或培育鑽石（Lab Grown Diamond）。

然而同等級的鑽石價格可以相差4至5倍，就以記者手上的兩組鑽石來說，它們分別在IGI及GIA中取得相若的等級，不過這顆1ct的培育鑽石售二萬元，天然鑽石要十萬元；1.8ct的培育鑽石售三萬八千元，天然鑽石更售接近二十萬元，卡數越大的鑽石，相差倍數可更高。

培育鑽石的由來

K Kwong解釋天然鑽石在高溫度、高壓力，在遠古時代經過千百萬年形成，而人工鑽石則有兩種主要形成方法，一種以高溫度、高壓力，待一定時間後形成，但這個時間一定較千百萬年短；第二種則不需要高溫度、高壓力，以氣相沉澱方式把碳原子揮發出來，在冷凍的地方結合，凝結成排列緊密的晶體，即是鑽石。

由於天然鑽石要花很多不同的方法挖掘，當中牽涉很多的人力、物力才能成功，而且只限某些地區，變相在經濟角度單靠某些地區定價。至於合成鑽石，各個國家也可以有這種技術，但它也不是不值錢，因為製作過程很困難，價錢當然不能和天然鑽石比較，而且有一定差距。

「如果是用於佩戴，在環保的角度，我反而認為培育鑽石更安心。因為平日佩戴的鑽石，很可能牽涉血鑽問題，那顆鑽石可能經過打仗，才來到我的手中，當中可能很多人命犧牲才有血鑽；但如果是培育鑽石，便沒有這個問題。」

培育鑽石欠保值？

專售培育鑽石首飾的LAB GROWN DIAMONDS By ROCKRUSH總監Calvin So解釋，二手市場很視乎市場大小。以培育鑽石來說，香港現時的市場很新，因此暫時未有二手價值。「但其實如果購買天然鑽石，它有保值能力，但變現能力相對不高，變賣時會有折讓，而折讓的差價經已足夠購買一顆品質不錯的培育鑽石。」

培育鑽石首飾性價比高

的確，天然鑽石因涉及很多開採成本，因此價格較高，培育鑽石的開採成本相對較低，因此可把成本投入在首飾及設計上，就以店內的耳環為例，只要一千多元便可以有一雙合共0.12ct的鑽石耳環，是很經濟的選擇；每邊60份、合共1.2ct的梨形鑽石耳環大約$11,000。

除了耳環，LAB GROWN DIAMONDS By ROCKRUSH還有現時在北美非常盛行的拼戒款式，一套4隻，可拆出來分開拼砌，佩戴於不同的手指，這些也只售$3,000至$5,000，戒指上的碎鑽和天然鑽石一樣閃亮，價格相宜，適合日常佩戴。

培育鑽石也會有較大件的首飾，包括不同款式的頸鏈、手鏈及鑽戒。「這些鑽戒也很受歡迎，有些客人會購買來當求婚戒指，以這一顆求婚戒指為例，當中是一卡的主石，也是D Color、VS1，戒托圍上碎石，戒指脾位也有許多碎石，看起來很漂亮高貴，全隻也只售二萬五左右。」Calvin補充，如果是天然鑽石，要購買D Color、VS1，連同整個戒托，差不多要10萬元，相差甚遠。

記者：周銥沁

攝影：伍慶泉、鄭皓然

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

-----------------------------

想了解更多實驗室培植鑽石資訊， 立即點擊：https://bit.ly/3d9uiNs

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！