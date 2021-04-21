近年經濟不景，不少人也要學習多種技能才能「識」者生存，而Toby Chan作為車版記者，除了試車之外甚麼也不懂，相信也是時候學習關於汽車行業的各方技能。因此〈學徒生存包〉的第一章就安排了Toby Chan到九龍灣「鈴師傅」跟老闆楊建榮（細榮）拜師學藝，學習一切關於輪胎和輪圈的大小技能。

學「推轆」必須左右手互相協調

雖然Toby Chan自18歲便考到車牌至今已有7年駕駛經驗，不過對於親自落手接觸輪胎還是第一次，榮哥第一個安排的考驗就是「推轆」，即在店內用手推動一條輪胎。這個技能看似簡單但其實要把輪胎推得快，必須左右手互相協調，並且保持速度節奏才能提高工作效率。當Toby Chan慢慢學懂如何推輪胎的時候，榮哥就把難度提高，換上一個裝有輪圈的車胎。Toby Chan頓時發現兩者重量相差甚遠，再加上輪圈不好平衡，因此一下子便把車輪推翻了。此時榮哥提示Toby Chan，他要利用一隻手扶着輪圈，另一隻手推動輪胎，並把輪圈一方靠近自己，以防輪圈失平衡而刮花。

考輪胎數值順利過關

當Toby Chan漸漸掌握「推轆」的節奏，榮哥便決定考他輪胎上的數值究竟代表着甚麼。以一條245/45 R19的輪胎為例，245代表輪胎闊度，即輪胎胎面闊245毫米，而45則是「胎肚」的闊度（毫米），最後R19則是輪胎的直徑吋數。Toby Chan作為汽車傳媒工作者，這一考驗當然難不到他。經過三個測驗後，榮哥給Toby Chan一個終極考驗。

修理刮花輪圈秘訣

最後一個考驗，亦是Toby Chan今次最期待學習的技能，就是修理刮花了的輪圈。榮哥表示，一般被小石打花或路壆造成的刮痕，多數會先以粗砂紙磨平拋光，再轉用幼砂紙修磨，最後才噴上顏色和力架油。Toby Chan先以砂紙在輪圈上磨平刮痕，他本以為過程只需5-10分鐘，怎知榮哥告訴他整個過程需要30-40分鐘，令他大吃一驚，原來過程需要極多耐性。Toby Chan亦未掌握拋光的秘訣，他以一整塊砂紙去磨平刮痕，可是師傅告訴他這樣做會令花痕的面積越磨越大，正確的方法該以砂紙的一小角去磨。經過一段時間後，師傅便教Toby Chan最後的噴油步驟，同時整個輪圈也修理完成。

當了一整天學徒後，Toby Chan問榮哥是否各種損壞程度的輪圈修理好。榮哥表示，他會視乎輪幅的損壞程度而決定到底能否修理。另外，一些特別物料製造或處理過的輪圈如碳纖和電鍍，都會較難完全修理好。在整天體驗完結之前，Toby Chan向榮哥為愛車換輪圈的心得，榮哥說一般他會先了解客人在換輪圈的同時，會否也會對愛車進行改裝，例如煞車卡鉗和煞車碟等等。如果客人之後想要進行上述改裝，榮哥會根據煞車系統的升級，而決定新輪圈的尺寸，希望為客人帶來最佳效果。

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

Produced By：Fruity Nutty Studio

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