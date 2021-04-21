家中必備的午餐肉，打破國家界限，雖然高納，出名不健康，但卻往往抵受不住它的邪惡味道，連政府封區檢疫都要派發國產午餐肉。今年是午餐肉面世84周年，一起扭開這密封的罐認識它吧！

國產午餐肉有老翻？

早前政府封區檢疫被發現派發國產午餐肉，提起國產午餐肉，較多人認識是長城牌和梅林牌，但你又知不知梅林牌同名同姓都有兩款？雖然兩隻都叫做梅林牌，但其實是由兩個品牌製造，上海梅林早於1958年與捷克的合作，研發出首罐國產午餐肉，但翌年中央政府將梅林商標國有化，由中國糧油管理，再配給已繳付商標費的公司，導致現時仍有數十間罐頭廠可合法生產梅林牌罐頭。近年上海梅林為了與其他品牌區別，便做了「梅林B2」商標，雖然都是叫梅林牌，但味道是否有不同？我們找了四位同事實試，想知道味道如何，睇片啦！

午餐肉成份是甚麼？

午餐肉其實是用豬肉、馬鈴薯、糖、鹽和水製成的罐頭，由美國人Jay Hormel研發而成。1937年美國大蕭條，他見平民買不起新鮮豬肉，便以廉價豬肩肉碎、加調味料和水打漿而成，加入亞硝酸鹽保存。那亞硝酸鹽究竟是甚麼？家營營養中心營養師吳瀟娜（Lillian）說：「午餐肉不健康的原因，是加入亞硝酸鹽去做食品加工，本身是添加劑去幫食物保持粉嫩顏色，和抑制食物細菌生長，大家要注意這會令到午餐肉是致癌物。外國指若果我們每日大概吃50g加工肉，可能會增加18%患吃大腸癌機會。」資深廚師徐蒝早於2011年創先河，在中環一間茶記推出自製無添加午餐肉，今次她公開午餐肉食譜，在家都可以製到午餐肉。徐蒝回想起當時自製午餐肉，「食譜是看標籤撞出來，我通常想整甚麼便看標籤，午餐肉有玉米澱粉就可能是薯仔。要保持餐肉粉嫩，但又不加添加劑，便要靠慢煮，低溫煮可以保持粉紅色；另外我放了少少紅麴，客家人整豬肉最喜歡放入紅麴，梅菜豬肉都會有，是很天然，又可以加入香氣。」做法不複雜，將豬肉碎、芥辣及調味一齊攪拌，然後放入煮到軟身的薯仔及牛奶，最後放入模內，用70多度慢煮1.5小時便完成，吃時煎香可保存約7日。

午餐肉除了煎，還有甚麼吃法？

美國午餐肉老字號品牌Spam，在網站上公開了超過100個的午餐肉食譜，像午餐肉壽司、午餐肉芝士蛋糕、午餐肉串燒等，不少被網民大讚創意十足。徐蒝亦有看過這堆食譜，她對懷舊海報上的餐肉食譜最感興趣，將用餐肉做了一個蛋糕，不過認為「好睇唔好吃」。在眾多食譜中，徐蒝選了其中一款實試，用午餐肉、雞蛋、生麵及芝士整出來，是很有意大利風格的蛋餅，最主要是將生麵放入蛋內焗，像一個變奏餐蛋麵。

午餐肉如何得名？

1937年美國罐頭肉巨頭荷美爾（Hormel），將本來銷量欠佳的荷美爾香料火腿（Hormel Spiced Ham）改名SPAM，有傳是將香料（Spices）加入火腿（Ham）的併法，官方譯法則為「Shoulder of Pork and Ham」。上世紀40年代，美國官員及大機構高層愛在午宴聚會，吃SPAM牌餐肉，人人改口稱它為「Luncheon Meat」，戰後品牌傳入中國，罐頭商將Luncheon Meat譯為「午餐肉」，從此定名。

邊個國家最愛午餐肉？

二戰期間午餐肉成了美軍重要伙食，最終戰勝希特拉，後來午餐肉隨美軍駐守世界各地，包括中國、韓國及日本，午餐肉文化從此擴散。《財富》雜誌早年曾公佈，美國是午餐肉的最大市場，在美國明尼蘇達州更有午餐肉博物館，館內展示出餐肉歷史、歷年午餐肉罐頭、世界各國午餐肉地圖等。而南韓則是午餐肉第二大市場，一年售出價值1.75億美元的午餐肉，韓國人視午餐肉為高級食品買來送禮用。而受美軍影響而出現的部隊鍋，午餐肉往往會放在鍋內裏一同進食，反映出午餐肉在韓國飲食文化中的獨特地位。至於香港，午餐肉是茶記必備美食，而已結業的明將壽司曾推出午餐肉壽司，估計是啟法自夏威夷獨特小吃，明將一系列騎呢壽司就被高登友笑指相約食明將可增進手足之情，更一度揚威國際。

有本地製造午餐肉？

有30年歷史的天龍牌屬香港品牌，早年廠房設於新蒲崗，但近年已將廠房搬往內地。在慈雲山可找到本地製造午餐肉，現場設玻璃工場可直擊製作情況，從德國和奧地利進口300萬元製腸機，將巴西無骨豬後腿肌攪拌放入模後，便放入煙燻爐蒸1小時，有6種味道選擇，無加防腐劑，保鮮期為7日。

本灣水產

慈雲山毓華街23號慈雲山中心2樓

記者：何嘉茵

攝影：伍永健、周家瑩、蕭志南

編輯：鄒仲安

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