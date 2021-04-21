一般人都覺得待領養的狗狗，外表會比其他狗隻差，但其實只要肯花心機和時間去打扮，牠們一樣可以成為很可愛的狗狗。今次就由記者化身為狗保母，帶一隻待領養的狗狗外出打扮一下。

今次的幸運兒就是小家女，牠是一隻13歲的狗狗。雖然年紀不小，但健康仍很好，性格溫馴、平易近人，而平日最大的嗜好就是吃東西，非常貪吃，因此，牠的身形比一般的狗肥胖。大概在一年多前，當時牠是被一個公屋家庭所收養，連同牠，還有7隻貓，最後主人決定棄養，就交由阿棍屋照顧。而其他年紀比較小的貓已經成功被人領養，現在只剩下牠。阿棍屋創辦人Ivy表示，小家女性格非常乖巧，與其他狗隻相處也不會爭寵或吵架，穩定性相當高。

今次，就由記者帶同小家女去到位於旺角的寵物美容店犬奴，由寵物美容師Maisy為牠清潔打扮。過程包括：剃走屁股毛髮、剪指甲、修剪腳底毛髮、清潔耳朵、剃去多餘毛髮、清理肛門腺、清洗身體、吹乾毛髮、修剪毛髮。經過三小時的美容後，小家女脫胎換骨，變成一隻很可愛的小狗。

其實有很多待領養的動物，都是很漂亮可愛。在阿棍屋，除了小家女之外，還有很多狗狗都正等待一個家，等待你帶牠回家，想領養寵物的你不妨多留意。 而在4月25日，阿棍屋會在長沙灣舉行領養日，主題是傷殘動物。當天小家女亦會在場，喜歡小家女的你，不妨於當日到長沙灣探望牠吧。

阿棍屋領養日

日期：2021年04月25日（星期日）

時間：1pm 至 5pm

地點：動物英雄聯盟教育中心 - 長沙灣 麗新商場 B1

記者：黃允鍶、何頌恩

攝影：張志孟、伍永健

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