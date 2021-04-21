本來2020年上映，因為疫情延期，等呀等，等到今年終於上映。大家期待的，是兩大頂級男神孔劉及朴寶劍演出的電影《複製人徐福》（서복）。最初看到劇情是有關Clone複製人，已經覺得很吸引，畢竟韓片最強DNA是穿越時空及未來元素。除了複製人的科幻元素外，我想兩位主角的關係一定大有文章，想看孔劉精湛演技，也想看看朴寶劍這位新星演技能否頂得住孔劉。此片上周已於韓國上映，有兩大男神壓陣，迅即成為票房冠軍，順理成章。因此，入場前我是充滿着期望的。

簡單概述一下劇情，基本上由帥哥朴寶劍飾演的徐福是一名複製人，因為研究複製人的洋人博士被殺，令研究所惟恐徐福這複製人被盗走，因此準備將他遷往安全地方。而研究所找來生腦腫瘤、命不久矣的特警閔基憲（孔劉飾），負責還送徐福到安全地方。孔劉本來生無可戀，但因研究所答應如果他肯護送徐福，就會以徐福的研究結果來救活孔劉，因此，不想一命嗚呼的孔劉就為護送朴寶劍而走上不歸路。

二人主線

乍看故事擺明劇情只集中在二人的關係變化及如何亡命天涯——當中最具話題是複製人朴寶劍想睡覺（死亡）而患腦腫瘤的孔劉則想苟存，這反差道出生死存亡的哲學性話題，好有嘢講。而相對而言，電影入面其他角色都只是路人甲乙丙，並不重要。較為有戲的是飾演朴寶劍生母的張英南，絕對是演技派，近作是金秀賢孭飛的《雖然是精神病但沒關係》入面飾演徐睿知生母的黐線大奸角護士長。這次她飾演賢母，交足戲。不過，只出了幾場，又無端端攞飯盒去了。

看似一切就緒，大橋好有話題，演員更是頂班，何解我寫來寫去，都未讚好睇？因為，實情是此片徒具一條大橋，但拍來相當低手，橋段犯駁連連，雖然這是韓劇通病，但《徐福》多場戲令我O嘴多次，越睇越𤷪。就係咁，浪費了兩個好演員，嗚呼哀哉！

兩主角無羈絆

由開始看，兩人因各自原因而走在一起，然後上演一段亡命天涯橋段。這令我想起奧斯卡得獎好片《Rain Man》（手足情未了）裏，金像影帝德斯汀荷夫曼飾演患自閉症的哥哥與自私自利的弟弟湯告魯斯，因為承繼遺產而被迫走在一起，自閉哥哥不能搭飛機，因此弟弟才無奈地展開長程車之旅，這段漫長旅程令兩人產生親兄弟感情，兩人之羈絆到最後賺人熱淚。我看《徐福》的trailer時，看到孔劉及朴寶劍真情痛哭，也一廂情願地以為兩人之羈絆會像《Rain Man》般精彩。

此片由曾勇奪青龍獎最佳劇本的李勇周執導兼編劇，我看劇情大橋不俗，但拍攝下來，因為只有200分鐘陳述複雜劇情，因此我見劇裏很多「落雨收柴」犯駁之處，我都已經「雙眼開隻眼閉」，當中較尷尬的是「徐福」之名由來，是根據秦始皇派徐福往東海尋永生之藥而來，老實講九唔搭八風馬牛不相及，但編劇這樣寫我們惟有這樣看，總之講「永生究竟好唔好」啦。

又救又殺

講到外來勢力本來是捉拿複製人去研究，因此孔劉要作出保護，但不知就裏，拍下拍下變成外來勢力（美國）竟又要殺死徐福，連原先研究所怕複製人被搶（查實人家不是要搶而是要殺死佢），到中段變成追殺他倆，孔劉朴寶劍四面楚歌，無端端被拯救變被追殺，都算，但其中一場，講述孔劉整杯麵畀朴寶劍食，然後就兩人就好有感情，甚至之後孔劉捨身為朴寶劍擋槍一幕實在難令人信服。試想想，本來孔劉保護這個複製人原因只為自己續命，何苦會突然捨身？食過期杯麵食傻了？那場戲其實是為了展示朴寶劍有控制磁場擋子彈的超能力而已，無聊，毫不緊張。

往後推進的劇情因為太過鬆散，就算設定了兩場剖白戲——一場是孔劉剖白，後悔出賣同伴而苟且偷生的喊戲；另一場則是朴寶劍去到自己生前的骨灰龕位，跟孔劉說自已根本不想被複製重生而痛哭，這兩場戲的推進其實一點迫力都沒有，兩位演員扭盡六壬傾情演出，係好戲的，但看來一點也不感動，因為劇情沒有底蘊，背後情理相當空洞，實在浪費了兩個好演員好演技。

落兩收柴結局

後段更說出原來朴寶劍這複製人是由媽媽張英南這位博士因為憶子及侮意下將亡兒「複製」出來。嘩，求其一個研究所研究員都可以「隨便」複製兒子出來，那片頭那個洋人博士被殺又有何足惜？問媽媽點複製好過啦。也別提大奸角情報局局長趙宇鎮，開頭就話要保護徐福，轉頭又出賣佢畀美國，再轉頭又要親手殺死徐福，然後到幕後大老闆出場救徐福，大奸角趙宇鎮作為大老闆的下屬，竟然又夠財力軍力與之對抗，但為乜而叛變又說得不清不楚，為錢？又係好牽強囉。

結尾只是一場超能力大戰，重點是朴寶劍嘔十九幾両鮮血，然後一招CG「大海無量」讓四周地動山搖，全部特種部隊死亡慘重咁大把。而孔劉在結局都只是大大配角，用盡一切方法演戲，看得出他很專業也很盡力，奈何劇本描寫膚淺慘白；而朴寶劍仲慘，因為是複製人，前設是無表情零感情，全場木口木面，猶幸他講對白的音調出色，還是讓人看得很舒服。而最後，大主題「生死應該有命」根本沒有任何論述，典型眼高手低之作，又完全喚起我之前看韓劇《L.U.C.A》及《Sisyphus》那異曲同工的媽叉感。

感覺上《複製人徐福》只靠一條粗糙的大橋段來貫穿整齣戲，分場寫得相當精神分裂，文戲冗長而沉悶（好彩孔劉演得好才讓大家挺過去），動作戲相當一般，超能力CG特效嘛，金多美那齣抄襲日本漫畫《舞》的超能力電影《魔女首部曲：誕生》真心好睇過佢九條街。我真係唔明，何解一線的大哥孔劉及朴寶劍會接拍此戲？十個黑人問號。

撰文：LY

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