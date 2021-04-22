菲臘親王日前逝世，世界各地有不少人都十分懷念他。他的喪禮亦是眾人焦點所在，事關菲臘親王生前特意叮囑英女皇：「我死了記得將我放在Land Rover後面，然後載我去溫莎堡。」（Just stick me in the back of a Land Rover and drive me to Windsor）。如此一句說話就足以證明菲臘親王是多麼的鍾情於Land Rover呢。如果要講菲臘親王與Land Rover的淵源，就要從上世紀講起。話說50年代的Land Rover仍是一家依靠Series 1為生的車廠，當其時菲臘親王與英女皇出席公開活動，經已時常用Land Rover代步。而當年的菲臘親王仍然比較偏好於跑車，所以當年的座駕分別有1954 Lagonda 3.0-liter drophead coupe和一部1961 Alvis TD21 Series II Convertible。直至70年代有標榜豪華舒適的Range Rover出現，菲臘親王就開始擁有各式各樣的Land Rover了。

基本上每一代Range Rover、Discovery，菲臘親王都在不同時期都擁有過和開過。而在菲臘親王開過眾多的Land Rover中，有幾部是特別值得一提的。

Range Rover Autobiography LWB──載奧巴馬遊溫莎堡

這部Range Rover可算是菲臘親王較近年亮相的座駕，2016年奧巴馬夫婦到英國外訪時，菲臘親王就是用這部頂級版Range Rover Autobiography LWB載着奧巴馬夫婦和英女皇遊溫莎堡。去年這部Range Rover更被傳媒發現在一家專門放售皇室座駕的二手車行以13萬鎊的價錢出售，價格比起新車價還要貴3萬鎊。

Land Rover Freelander 2──97歲開車釀交通意外

不知道是否當時年屆97歲的菲臘親王嫌Range Rover有點太大部，因此在2019年1月初的時候他開着一部Freelander 2在桑德林漢姆莊園與另一部車相撞至翻側。由於肇事車輛載着兩名婦人和一名嬰兒，所以事發後英國有不少輿論壓力指菲臘親王應該被褫奪駕駛執照。不過最有趣的是，事發後兩日Land Rover就經已運送一部一式一樣的替代品給菲臘親王使用，而菲臘親王當時更被拍攝到沒有佩戴安全帶，最終菲臘親王於同年2月宣佈放棄駕駛執照。不過其後數月，菲臘親王又被拍到在自己的莊園駕駛Freelander兜風，但礙於該處是私家路，因此不屬違法。由此可見，菲臘親王真的是一名切切實實熱愛駕駛的皇室成員。

Land Rover Defender 130──自選改裝版作靈車

在這三部Land Rover當中，相信這部Defender對於菲臘親王是最具意義的一部。事關自2003年開始，菲臘親王就經已計劃選用Land Rover Defender 130作為自己出殯時的靈車。由於菲臘親王在二戰時期曾效役英國皇家海軍，因此親王特意將Defender原先的「伯利茲綠」（Belize Green）噴成軍隊專用的深銅綠（Bronze Green）。有別於一般靈車，菲臘親王的棺木被擺放在Defender外露的貨斗上，再利用一些銀質固定器固定棺木。

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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