香港人居住空間狹小，就連電腦枱也空間不多，僅能容納一組螢幕、鍵盤和滑鼠；如果你有多於一部電腦，或者有其他裝置連接，最好可以共用同一組周邊。Gigabyte M32Q電競螢幕，內置KVM功能，只要連接一組鍵盤與滑鼠，就能讓用家隨時於電腦、平板電腦、手機等裝置之間切換操控，非常方便。

KVM功能多裝置共用一組螢幕、鍵盤

和滑鼠

Gigabyte M32Q組裝相當簡單，不用任何螺絲或工具，螢幕很簡單就能穩固安裝在VESA掛臂，而且採用無段式的支架，符合人體工程學設計，用家可調校高度、傾斜度和左右旋轉。

M32Q的重點是內置KVM切換器，螢幕有USB插槽連接滑鼠和鍵盤，用家連接至M32Q的電腦、手機或平板電腦，支援Alternate Mode顯示模式，可以共用同一套滑鼠和鍵盤操作，簡單按一下機背的KVM鍵，就可隨時切換使用的裝置。

Gigabyte M32Q備有HDMI、Display Port、USB Type-C、USB等插埠，方便連接鍵盤滑鼠和不同裝置。隨機附送HDMI線、Display Port線和USB Super Speed線。電腦可透過HDMI或Display Port連接M32Q作影像輸出，再連接USB SS插埠，就可使用連接M32Q的鍵盤和滑鼠；另外，電腦也直接以單一條Type-C線連接M32Q。有了M32Q的KVM功能，電腦就可以從桌面移走，讓桌面多出更多空間。

在此溫馨提示一下，以USB Type-C線連接M32Q和其他裝置，必須要使用10Gbps的USB Type-C Gen 2線或更高階的線材，那樣才可使用KVM功能連接並同時為裝置充電，近年推出的Android手機和採用Type-C插埠的iPad都能支援，用家可隨時將iPad或手機連接M32Q螢幕，以鍵盤和滑鼠來操控。

當工作得有點疲倦時，就可將手機以Type-C連接M32Q螢幕，以優質大螢幕玩手遊紓緩一下，之後又可再重新投入工作。如本身以手機App剪片，可將手機連接M32Q，以大螢幕、鍵盤滑鼠繼續剪片。M32Q亦可連接iPad作簡單文書工作，例如用Numbers App做簡單圖表，有鍵盤滑鼠就事半功倍。M32Q的KVM功能，讓有多部裝置的用家能方便地享受大螢幕觀感，並讓桌面多出更多空間。

4K超廣色域高流暢度 遊戲功能提供輔助

除了KVM方便日常使用外，Gigabyte M32Q貴為電競遊戲螢幕，當然有高階的畫質與獨特的遊戲功能。M32Q搭配94% DCI-P3 / 120% sRGB超廣色域分佈，能還原超高色彩度。具備SuperSpeed IPS顯示技術，支援4K解像度，反應時間快至1ms，即使畫面高速轉動，影像還是清晰可見，用家亦可調校螢幕的反應時間，選擇速度優先或畫質優先。

M32Q電競螢幕最高可達170Hz，不論打機或睇片均非常流暢，而且有TÜV Rheinland及Eyesafe護眼認證，適合長時間使用。M32Q亦有不少設定和功能可調校，只要安裝了OSD Sidekick軟體件，就可用鍵盤滑鼠更直感地調校各種設定，當然也可用螢幕本身的實體五向鍵按鈕作調校。

此外，M32Q設有遊戲助手功能 ，輔助打機提升功力。例如可在畫面中央設置不同顏色的準心，更方便瞄準；有狙擊鏡功能，提供3種視窗大小及最高達4倍的放大畫面，在螢幕中間放大畫面幾倍，更有利瞄準狙擊；可調校黑平衡，令昏暗偏黑的環境更光高，增加能見度，但明亮區域又不會過度曝光；設有瞄準穩定器，開啟後降低動態模糊，同時一併開啟V-Sync同步技術，有助用家瞄準。還有M32Q支援六軸色彩校準，紅、綠、藍、青、洋紅、黃色等可逐個色彩調整，獲得更精準的色彩。

Gigabyte M32Q螢幕無論打機、睇片或工作都有極佳的體驗，連接電腦、平板電腦、手機等裝置，可使用同一套鍵盤滑鼠操作，既方便又實用，可以不用多買KVM轉換器之餘，更可騰出更多桌面空間呢！

Gigabyte M32Q 售價$4,299

查詢：聯強香港 Synnex HK 27531668

記者：馬子聰

攝影：鄭皓然

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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