當遇到野生的肉食性動物，很多時候都應該敬而遠之，避免直接發生衝突。不過早前美國加州一間民宅被一隻棕熊擅自闖入，主人更是絲毫未覺，直至家中兩隻小型犬及時撲出並以吠聲趕走棕熊，才避免意外發生。

事發於美國加州帕薩迪納一間民宅，當日下午時分一隻棕熊疑似於覓食期間闖入，屋主Deedee Mueller表示當時正在房間睡覺，為了空氣流通，將家中的門打開通風，也可以讓家中毛孩自由出入，沒想到棕熊會趁機溜進院子。從閉路電視所見，棕熊先在噴水池喝水，然後走入廚房內找食物。家中兩隻爹利犬Mei Mei及Squirt見狀即衝前吠叫，還猛追那頭棕熊，將牠由廚房趕出屋外。聽到狗吠聲後醒來的Deedee Mueller知道家中發生事故，便立即追出，並翻查閉路電視才得悉事件。

她目測棕熊年齡只有2至3歲，應該是第一次來到，事後她也表示以後會鎖好門窗，避免意外發生。

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資料來源：abc7

撰文：Kaming Lee

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